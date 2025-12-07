建中生藝術展用「911意象」遭網向美國檢舉！ 校方緊急回應了

建中學生作品出現911意象，遭到網友檢舉。（圖／tonyw_1994_授權提供）





台北市建國中學3名學生參加新媒體藝術展，作品名稱為「打造永續發展的建築-119大樓」卻使用美國人最傷痛的「911事件」意象。對此建中校方緊急發表聲明，「近日學生藝術生活科作品創作，經檢視確有不妥，已撤下此件作品。」

有網友在Threads上發文表示，建中生的藝術展把911拿來「開玩笑」，還硬要做一個叫119大樓的作品，看到真的傻眼，台灣有些學生真的不知道世界的痛感，因為從小被保護太好，911是幾千個家庭的真實傷口，不是你創作靈感不夠、想找話題時用來炒話題的材料，你可以挑戰社會議題、挑戰政治、甚至挑戰國族敘事，但拿別人的喪事當梗，就是沒品。

網友在底下留言表示，「學校師長居然沒有覺得不妥？」、「比較好奇他們指導老師的想法」、「認同+1那是恐怖攻擊，當年有看到直播，到現在都不會忘記那個畫面」、「好像有人已經寄檢舉信給美國那邊了」、「沒有要評論什麼，紀錄一下，寄給AIT，這些人以後就不用留美了」。

近日學生藝術生活科作品創作，經檢視確有不妥，已撤下此件作品。此件作品引起觀展人不安和911攻擊事件相關人傷痛，校方在此表達誠摯歉意。目前已在原作品區域張貼World trade cente，以喚起全校師生重新認識911攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再進行創作。

