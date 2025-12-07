建中生藝術展「拿911事件」當靈感挨轟 校方撤作品道歉了

建國中學3名學生近日在展覽中，以美國911事件作為意象設計作品。圖／網友tonyw_1994_授權提供

台北市建國中學3名學生近日課程的「新媒體藝術展」中，竟以美國911事件作為意象，打造出「119大樓」作品，展出後引發熱議。對此，校方表示，經檢視確有不妥，目前已經撤下作品，並在原先展品處貼上「World Trade Center」網址，希望師生重視911攻擊事件。

台北市建國中學3名學生近日以美國911恐怖攻擊事件作為靈感，將雙子星大樓作為意象設計出「119大樓」，並指出這個建築是以打造永續發展作為目標。一名網友在Threads中發布貼文，指出911事件是幾千個家庭的真實傷口，不是創作靈感不夠，想找話題用來炒作的題材，「你可以挑戰社會議題、挑戰政治、甚至挑戰國族敘事，但拿別人的喪事當梗，就是沒品」。

貼文曝光後，不少網友出言抨擊，「比較好奇他們指導老師的想法」、「連圖片都有飛機跟雙子星大樓了，這麼明顯還有人說是太敏感或看不出來」。另外，還有人將此案通知美國在台協會。對此，建中出面回應，表示近日學生藝術生活科作品創作，在檢視過後確實不妥，已經撤下該作品，此作品引起觀展人不安、911事件相關人的傷痛，校方對此表達歉意。

校方接著說，目前已在原作品區域張貼World trade center（https://www.explorewtc.com/en/local.html），以喚起全校師生重新認識911攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再進行創作。



