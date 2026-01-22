建中生「墾丁畢旅」吃冷菜溫柳丁！氣炸狂刷一星負評 業者曝原因

建中學生因墾丁畢旅吃到冷菜溫柳丁氣炸，紛紛到合菜餐廳Google評論留下一星負評。（資料照）

墾丁觀光熱潮持續退燒，屢屢引發各界討論。建國中學近日為高三學生舉辦畢旅，途經墾丁某間合菜餐廳用餐，沒想到卻吃到冷菜、溫柳丁，甚至還有餐點品質不佳，餐廳因此遭到炎上，許多建中學生更湧進業者Google評論留下一星負評。對此，業者回應，當時校方有確認是熱菜，可能因為上菜較早、等待學生全數入座後開吃有時間差。不過有疑似建中學生透露，今（22）日業者改成分次上菜、使用酒精膏保溫，質疑業者根本是等到被公審才改善。

建中學生們表示，合菜菜色包括螢光咖哩、獅子頭、雞腿、海茸等，水果則是柳丁，氣得在合菜餐廳的Google評論留下一星負評，「六星好評！每道菜都是涼拌對吧，難怪都冷冷的！」、「建中說很難吃」、「六星級柳橙汁」、「店家很貼心，擔心到有人怕燙，所以肉全部都是涼的，柴得要死，情人的眼淚就是沒味道的電話線，非常推薦愛吃和不愛吃的人別來吃。餐廳有獨樹一幟的創意，別人是溫體牛，它是溫體柳丁，可見餐廳的誠意滿滿」。

對此，業者回應，柳丁變熱可能是因為放在蒸魚旁邊，因為熱氣而改變溫度，冷菜則是因為時間差問題，當天校方有到現場確認合菜都是熱的，只是因為上菜較早，等到學生整隊入座開動時，差距至少20分鐘以上，熱菜難免因為天氣變冷而降溫。

不過有建中學生繼續回應，今日餐廳改成分次上菜、使用酒精膏保溫，所以合菜都是熱騰騰的、不會涼，質疑業者根本是等到被公審才願意改善。另外也有自稱學長的網友提到，由於建中每年畢旅都是同一家旅行社承辦，所以每年的合菜餐廳都已固定不會更換。

