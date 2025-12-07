建中生「911意象作品」遭批不當又拼錯字 校方撤下致歉

台北市建國中學3名學生近日以美國911事件為意象創作，引發外界批評，痛罵建中學生「拿別人的喪事當梗就是沒品」，校方也在今（7）日發出道歉聲明，並將該作品撤下。

建中3名學生在藝術展上，展出一件名為「打造永續發展的建築-119大樓」作品，圖片上還可以看到2棟大廈與朝它飛去的飛機，讓網友傻眼並拍下照片痛罵「911是幾千個家庭的真實傷口，不是你創作靈感不夠、想找話題時用來炒話題的材料。你可以挑戰社會議題、挑戰政治、甚至挑戰國族敘事，但拿別人的喪事當梗，就是沒品。」

廣告 廣告

建中3學生以911事件為意象創作。圖／Threads@tonyw_1994_授權提供

該則貼文在網上引發熱烈討論，「到底為什麼要拿這種災難當玩笑」、「他們老師都沒有阻止嗎」、「為什麼建中生會把QRCode拼成QRCord」、「同齡的孩子快成年了還不懂什麼叫『分寸』與『尊重』」。

對此校方也發出道歉聲明，「經檢視確有不妥，已撤下此件作品。此件作品引起觀展人不安和911攻擊事件相關人傷痛，校方在此表達誠摯歉意。目前已在原作品區域張貼World trade center（https://www.explorewtc.com/en/local.html），以喚起全校師生重新認識911攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再進行創作。」

建中校方撤下該作品、道歉。圖／校方提供

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

全台39高中組共產黨？創立「聯合會」 建中、成功皆捲入

北市某高中校隊爆霸凌！偷拍洗澡不雅片 學生裸照、影片遭上傳群組

114年會考落點估建中34.8分、北一女33.8分 專家：決勝關鍵在作文