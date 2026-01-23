建中畢旅爆「吃冷菜」！學生怒刷一星負評狂轟

建國中學近期舉辦為期三天兩夜的高三畢業旅行，首日晚間安排學生於墾丁地區某合菜餐廳用餐。根據學生反映，當晚供應的菜色包含螢光咖哩、獅子頭、雞腿以及海茸等料理，然而所有菜餚送上桌時皆呈現冷卻狀態，唯獨作為飯後水果的柳丁卻是溫熱的，此一反常現象引發在場學生強烈不滿。

事件發生後，多名建中學生湧入該餐廳的Google Maps評論區，大量給予一星負評表達抗議。學生們在評論中以諷刺語氣寫道，每道菜都像是涼拌料理，肉類全部都是涼的，更有人調侃該餐廳提供的是「溫體柳丁」而非溫體牛，質疑餐廳的用餐品質。

面對學生的批評聲浪，餐廳業者提出說明，強調當天所有食材皆為現場烹煮，校方主任也曾親自確認菜色溫度正常。業者認為，問題可能出在上菜時間較早，等待全體學生入座開動的過程中，因天氣寒冷導致菜餚自然冷卻，造成所謂的「時間差」問題。至於柳丁變溫一事，業者推測可能是水果擺放位置靠近蒸魚，受到熱氣影響而升溫。

然而，部分建中學生對業者的解釋並不認同。有學生指出，餐廳是在看到網路負評後，隔天才改變作業方式，採取分次上菜並使用酒精膏保溫等措施，質疑業者的說法。

值得注意的是，由於短時間內湧入大量負評，疑似觸發Google評論的自動審查機制，目前相關評論已被系統全數移除。這起事件也再度引發外界對於墾丁地區觀光餐飲品質的關注與討論。

