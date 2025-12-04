建中迎127周年校慶 朱立倫讚自由校風 盼台灣回到「建中精神」

台北市建國中學將在6日迎來127周年校慶，並在4日邀請學長們，前國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政與學弟對談。（邱芊攝）

台北市建國中學將在6日迎來127周年校慶，並在4日邀請學長們，前國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政與學弟對談。朱立倫表示，即使在戒嚴時期，建中的校風仍非常自由，大家都敢在校園裡大放厥詞，因此建中所代表的就是民主精神，他也期待台灣能夠回到「建中精神」，因為民主需要溝通、妥協，才能進步。

建中學生班聯會於4日舉辦「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，主題為「台灣的未來，未來的台灣」，作為建中127周年校慶系列活動的序曲。朱立倫表示，建中給予他的感受之 一，就是擁有多元的思考及自由的校風，在校園裡可以有不同的想法，以及對社會的不同觀感。

廣告 廣告

他說，在戒嚴時期建中的校風仍非常自由，這是「超級超級的例外」，大家敢在校園裡大放厥詞，他也分享自己差點被記大過的回憶，是因為他在班刊中撰文批評政府，並表態支持當時脫黨參選且被國民黨開除，參選桃園縣長的許信良。

朱立倫認為，許信良「很敢說，很敢做，有很多的想法」，因此自願成為許信良的「自動助選員」，班刊登出後，演講者被叫到訓導處，訓導主任告訴他要準備被記大過一次，但訓導主任最後決定不記過，但警告他「下不為例」。

藉由此經歷，朱立倫說，建中讓他感受到民主、溝通與和諧的精神，建中所代表的就是民主精神，他期待台灣能夠回到「建中精神」，他也說真正的建中精神或民主精神，不應走向兩極化、偏鋒，或僅僅是「只有我對你錯」的對立對抗，走向偏鋒是對社會最大的傷害，透過溝通和妥協，台灣社會才能更和諧、更團結、更進步。

【看原文連結】