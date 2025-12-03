建中電風扇從天而降 砸地板裂成兩半 校方回應了

危扇不欲人知！建中電風扇墜地 校方：已修復、全面檢查（翻攝Google Maps）

台北市建國中學2日發生意外，學生上課上到一半，天花板的電風扇竟從天而降，驚險畫面一出引起熱議，還有網友直言「危扇不欲人知」。校方稍早回應，沒有學生受傷，當下隨即修繕完畢，後續也會有全面的安全檢查。

有學生在Threads分享畫面，並指出上課上到一半，天花板的電風扇竟從天而降，掉在地板上分裂成兩半，畫面一出引起熱議，網友紛紛留言「危扇不欲人知」、「還好不是那種葉片外露超大的那種」、「說實話我高中看天花板的電扇在運轉的時候搖搖欲墜，就覺得有可能會掉下來，沒想到真的發生了」。

校方稍早回應，沒有學生受傷，且設施已在第一時間完成修復，後續將對所有懸掛的設施全面性安全檢查，以預防未來發生類似意外。

