建交逾90年！台灣大買「這國」酪梨 挑戰進口來源第3名

國際中心／劉宇鈞報導

台灣持續和友邦密切合作，像是和台灣有超過90年邦誼的瓜地馬拉，在近年對台的農產品出口量不斷增加，不僅海鮮、咖啡創下亮眼佳績，酪梨更是正式進入我國市場。根據農業部統計，去年前11個月，我國酪梨的進口總額697.5萬美元，約台幣2.2億，其中以美國和紐西蘭為大宗，瓜地馬拉酪梨將搶攻這塊大餅，也被外界關注可望成為台灣進口酪梨的重要來源之一。

瓜地馬拉酪梨正式進入台灣市場，將搶攻2.2億的大餅。(圖／pixabay)

瓜地馬拉酪梨進入台灣市場 台瓜貿易持續升溫

外媒《中美洲360》（Centroamerica 360）也對此一現象進行報導，瓜地馬拉的哈斯（Hass）酪梨已正式進入台灣市場，產品以冷凍形式輸入，使消費者不受農產季節限制，一年四季皆可食用。此舉不僅擴大瓜地馬拉酪梨在亞洲的市場能見度，也進一步強化兩國之間的雙邊貿易關係。

廣告 廣告

報導指出，瓜地馬拉與台灣長期維持外交關係，並持續推動雙邊合作，農業貿易是其中的重要一環。哈斯酪梨進入台灣市場，不僅強化雙方的經貿往來，也為其他瓜地馬拉農產品創造更多輸出機會。

跨越1萬4500公里 冷凍物流確保品質

報導中提到，瓜地馬拉與台灣的距離約為1萬4500公里，儘管地理位置遙遠，瓜地馬拉酪梨仍能以良好狀態送達亞洲消費者手中。這顯示當地農業出口體系與物流鏈的發展成果，也反映全球化使新鮮農產品得以進入遠端市場。

報導也特別嵌入了我國中美洲經貿辦事處的X介紹哈斯酪梨的文章，文章中也提到哈斯酪梨是被譽為「森林奶油」的綠色明星，也是來自瓜地馬拉的高人氣品種。而根據《自由時報》報導，瓜地馬拉有意搶攻約2.2億元的進口酪梨市場，並被點名可能成為台灣進口酪梨的第三大來源國。

海鮮、咖啡表現亮眼 台瓜經貿持續深化

不僅酪梨，《三立新聞網》日前也報導，去年前11個月，瓜地馬拉對台海鮮出口總額已達403萬美元，咖啡亦是「台瓜經貿」的重量級支柱，台灣更是瓜地馬拉全球第4大咖啡進口國。多項數據更是顯現出了台瓜的友好關係，以及深化合作。

更多三立新聞網報導

骨痛、疲勞 他罹「這癌症」！醫師：常被誤認是老化過程

解放軍注意！黃重諺：領海領空敢越雷池一步「7天後回家」

2026金融危機？《富爸爸》作者示警全球經濟根基不穩 點名「台灣鄰居」

有致癌、心血管疾病風險！醫師：我從來不吃「這3類」食物

