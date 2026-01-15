建商不降價民眾也不買！去年房市悲劇收尾 住展：馬年當心馬前失蹄

記者陳韋帆／台北報導

陳炳辰指出，2025年房市以悲劇收尾，2026年雖可期待谷底反彈，但也要慎防馬前失蹄。（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年新建案市場以「悲劇」遺憾落幕！住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，儘管年底預售大案進場激勵供給，但買氣依然呈現冷回應，市場呈現「不降不買、低價才買」的觀望氛圍，2026年雖可期待谷底反彈，但也要慎防馬前失蹄。

住展資料指出，北台灣2025年12月預售推案量達900多億元，創當年度最高；新成屋戶數亦上升至300多戶；案場平均每周看屋客數12.3組，相對高峰極顯疲弱；待售建案數持續走升達1481案，尤以台北市與桃園市賣壓最重；議價率維持在1成內。

廣告 廣告

陳炳辰指出，雖然2026年有降息趨勢、房市政策牛肉及股市獲利了結資金轉向等潛在利多，但皆非直接性利多，谷底反彈力道仍有待商榷。目前新北市新莊、永和、泰山及桃園平鎮、楊梅等地雖有大案撐場，但桃園青埔、大園、觀音等重劃區待售量體龐大，賣壓窘況難解。

他說，2025年新建案市場已寫下悲劇完結篇，雖然新的一年有不少指標大案醞釀登場，包括中和、林口、三峽及新竹高鐵特區等，但供需兩方尚未步調一致。在房價未鬆動、買盤不買單的僵局下，房市築底過程恐拉長。

最後，陳炳辰說，開發商對於2026年雖仍抱有反彈期待，如央行打房態度放寬、選舉因素、股市獲利了結轉向房市等，但都並非直接利多，且買方觀望態度明顯濃厚未減，馬年房市仍須慎防失蹄風險，建商與買方都須保持理性判斷。

更多三立新聞網報導

當天龍人大不易！台北房價跨入2千萬時代 現金沒6百萬難買房

房市翻轉！國庫收入大縮水、年減幅2成7 全國房地合一稅跌破千億大關

正面對決土方之亂 建商公會大讚國土署長吳欣修：真正有所作為！

正面對決土方之亂！國土署長任期最後1天親上火線放話：暫置場不得拒收

