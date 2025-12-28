建商倒閉潮越演越烈？ 各會理事長紛紛籲放寬房市管制

台灣房市今年接連爆發建商倒閉潮。（示意圖／林榮芳攝）

房市交易量急凍之際，台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬26日指出，已正式上書央行總裁楊金龍，建議兩個不動產貸款政策。楊志鵬直言，若政策持續僵化，不排除在農曆年前出現一波中小型建商倒閉潮。

台灣房市今年接連爆發建商倒閉潮，台南慶群開發、高雄駿信建設、花蓮太極建設、嘉義鉅泓建設等業者相繼退場，如今倒閉潮蔓延至台北「大安文樺」已被送進法拍。

面對當前嚴峻的房市現況，台中市建築經營協會26日舉行第16屆理事長交接典禮，新任理事長紀樹能，直指目前市場已量縮超漲，嚴重衝擊建築產業鏈，呼籲政府停止過度管制，給市場足夠的修正空間。

楊志鵬建議，應立即撤除第七波信用管制中對第二戶、第三戶貸款成數限制，新制回歸銀行自主審核機制。未來三年40萬戶大量完工交屋潮，政策緊縮太久，會使得不動產內需產業引擎熄火而失救，將導致房價嚴重下修。

楊志鵬表示：「錯誤的政策，比貪污還可怕，因為它會讓整個市場一起窒息。」建商壓力已逼近臨界點，建議將建商餘屋貸款成數提高至五成，否則資金斷鏈將快速擴散。若政策持續僵化、建商倒閉恐不再是個案，而將形成連鎖反應。

中華民國不動產協進會理事長張麗莉也指出：「一萬家業者中，真正出問題者不到1%，卻連帶影響其餘99%優良開發商。」房地產牽動整體產業鏈，從營造、設計、材料、設備到周邊就業，一旦市場受壓，勢必影響台灣經濟。

