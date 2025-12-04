建商岳父爆黑心／黃國昌岳父建案再爆爭議 公安學會曝：有12項重大公安缺失

台灣公安學會與台北市都發局官員、議員苗博雅辦公室主任連袂召開記者會，再度揭露黃國昌岳父的新建案有12項重大工安缺失。（公安學會提供）

本刊踢爆民眾黨主席黃國昌的岳父高熙治旗下的恆合公司，在捷運站旁的新建案「大安MONEY賦寓」有大違建，不僅將一樓大門外推、占用逃生通道，還在公共空間使用易燃材料，遭建管處要求限期改善。今（4日）台灣公安學會與台北市都發局官員、議員苗博雅辦公室主任連袂召開記者會，再度揭露該大樓消防竟「偷工減料」，防火區劃和防火牆形同虛設，關鍵位置有超過百處孔洞未填塞，引發逃生安全疑慮。

李冠賢表示，「大安MONEY賦寓」有逾百公安破口，從安全梯易燃材料裝修、全棟貫穿孔洞未填塞，重大缺失達12項，宛如香港「宏福苑」、新竹「晴空匯」、新北「大囍市」、屏東「安泰醫院」大火等致命缺失翻版，甚至有過之而無不及。

李冠賢說，香港「宏福苑」豎道煙沖無阻礙，新竹「晴空匯」大火因管道間防火填塞不全，導致防火區劃失效，釀成消防員殉職悲劇，殷鑑不遠。而「大安MONEY賦寓」幾乎「系統性複製」這些慘痛案例，不僅假造防火牆、消防管線貫穿16戶，還有安全梯未進行防火填塞、幾乎全棟在單一防火區劃內，學會必須出面示警。

李冠賢指出，更令人擔憂的是，建商已著手透過未依法報備、安插自己人的管委會，意圖將預估高達數千萬元缺失改善費「暗度陳倉」，轉嫁全體住戶，使民眾面臨「生命財產雙失」的絕境而不自知。

台灣公安學會嚴正提出二點訴求，呼籲主管機關與全體住戶正視，包含：

一、主管機關立即介入

要求台北市政府針對此類品德與責任淪喪的建商，啟動建案專案稽查，讓公共安全無空窗期且從重處罰，絕不容許「罰小錢、省大錢」的僥倖心態。

二、建商應負全責

所有因二次施工缺失所衍生的改善費用，應由建商負全責，不容以任何形式轉嫁予購屋消費者。 呼籲社會大眾共同監督，避免無辜住戶在承擔風險的同時，還得淪為黑心建商的提款機。

