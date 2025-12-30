建商怕買方躲 專家：明年房市沒人是贏家

【記者柯安聰台北報導】根據591新建案統計2025年六都及新竹地區推案，總銷金額達2.14兆元，較去年縮水近2成，6年來首見跌勢，個案數與推案戶數分別為1394件、10.2萬戶，雙雙年減2成。全台開價、成交單價為63、59萬，年漲4%，仍牢牢定錨在高點，顯然民眾期盼降價的聲音，還是有建商沒聽進去。展望明年，在央行未鬆手管制下，市場將持續盤整，呈現「量死、價亂、賣不動」的躺平狀態。



591新建案分析，推案水位連年處在高檔，銷況卻在高房價、政策及買方結構轉變下大幅衰退，今年房市依舊是連滾帶爬。然而建商和代銷等業者沒有悲觀的權利，即便市場再差，還是得撐下去，而在部分量體大的區域，由於來客量直線下滑，個案之間的競爭更加白熱化，除了低首付、附裝潢等優惠遍地開花，更開始比拚活動噱頭、比誰敢真的降價，一場生存風暴正悄悄降臨。





591新建案總編輯李忠哲表示，目前市場雜訊滿天飛，區域房價分歧擴大，一方面有超漲蛋白區的新案降價求生，另一方面卻有蛋黃區個案再創高價，差異之大不僅消費者困惑，業者去化阻力也持續擴大。相較去年上旬新青安熱況，買方多到得靠預約來篩選，新案3個月內拚完銷是常態，如今半年能賣3成就算及格，繁華攏是夢，已是目前房市最佳寫照。



觀察各縣市，台北市今年呈現量縮走勢，各方最關注的焦點，依然是剛上演完「輝達總部大戲」的北士科重劃區與周邊地區，據統計光北投一區，今年包含廠辦案在內，估計便有千億元案量挹注，不僅在北市各區中最多，更高居全台亞軍。至於新北市則兩樣情，板橋、三重及新莊等熱區買氣雖然有撐，但外圍如淡水等供給量大的重劃區，建案亦面臨嚴峻的去化考驗，議價空間恐將逐步擴大。



近年案量充沛的桃園、台中今年「缺客」情況相當嚴峻。以台中為例，過去遍地開花的重劃區，如今成為廝殺最激烈的戰場，尤其是外圍海線等地區，今年已屢屢出現單週零來人的窘境。受惠科技題材的新竹、台南與高雄，固然有台積光環加持，但在高房價基期與政策利空夾擊下，買方追價意願疲軟，市場回歸基本面，呈現個案表現的極端落差，南部區域房價更首度出現鬆動。









展望2026年房市，李忠哲表示，「央行」還是主宰市場生死的最大關鍵字，他解釋，若管制鬆綁，隨著房貸水位回穩，蛋黃區挾著地段優勢，買氣有機會率先復甦，外圍區域搭上這波順風車亦可望加速去化，交易量有機會「由內而外」翻轉。反之若無，明年將繼續陷入「了無生氣」的僵局，買賣雙方沒人會是贏家。（自立電子報2025/12/30）