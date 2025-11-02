建商怕麻煩 自砍房價換免驗

建商無奈表示，蓋房子畢竟是手工業，不是機器製造，只能盡力跟客戶理性溝通、盡量修正。（蔡依珍攝）

驗屋能找得出的瑕疵百百種，部分驗屋業者為使消費者覺得「有做事」，更是吹毛求疵，除了消保官建議消費者找口碑好的業者、合理解決問題，避免無謂紛爭，還有建商得知買方找驗屋業者，寧願便宜數十萬元，別繼續「找麻煩」。

「司空見慣了！」桃園某建商指出，竹科新貴為求慎重，8成都會找驗屋業者，若驗屋時就事論事，其實對客戶、建商都有保障，可惜大多是雞蛋裡挑骨頭，正常約有10個瑕疵，但驗屋業者總會找出500個，才對客戶「有交代」。

「時間就是金錢！」該建商無奈說，找驗屋業者平均會延宕1個月完成驗屋，有時一卡關就是3個月，建商拿不到貸款、卡住帳款，真的「壓力山大」，但也只能盡力跟客戶理性溝通、盡量修正。另名建商乾脆「買房送驗屋」，對驗屋業者唯一要求就是出具報告給客戶後，1周內要同步把報告給公司，以及早因應。

新竹市府消保官室指出，有買方因驗屋報告列出瑕疵而阻擋銀行撥款，但依「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，除非是輻射屋、海砂屋或重大結構瑕疵，否則在建商完成過戶後，不得要求銀行停止撥款，一般瑕疵應以保留5％尾款約束建商。

好日子科技驗屋營運長周昱存指出，經濟部並無驗屋業的營業登記類別，業界多以室內裝修、環境檢測、工程類別登記。驗屋會有基礎費用，如室內20坪內收費約1萬至1萬5000元，逾20坪每坪約5、600元。他提醒，驗屋流程應有SOP、要出具報告，讓買方了解房子發生什麼事，建議買方先看驗屋業者規模、收費是否透明、報告是否另收費等，提高保障。