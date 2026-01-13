建商拆百年古厝不清理 地主擺棺抗議「吃人夠夠」

《圖說》百年古厝「敦煌家」己被拆除。

【民眾網諸葛志一臺中報導】曾因戲劇《花甲男孩轉大人》爆紅的台中大肚瑞井百年古厝「敦煌家」，3年多前遭建商怪手進場拆除引發爭議，後又在週遭新建超過5百戶社區，更引起道路使用權問題。洪姓地主表示，近日又收到建商發函，要求清理偷拆的建築廢棄物，痛批建商「以小吃大」、「吃人夠夠」，憤而在自家土地上擺空棺材抗議。

「燉煌家」是大肚地區「燉煌洪氏」古厝。洪姓地主表示，530坪私有地洪家擁有面積超過50%，建商僅取得古厝基地的28坪的土地持分，且在未經全體共有人同意下，「以小吃大」把祖厝拆得僅剩殘壁，當時曾引發文化保存、私有財產權及建築審查程序等多重爭議，而地主也已依法提起民事求償。

《圖說》目前僅剩殘壁，建商還發函要求地主自行清理廢棄物。

洪姓地主說，怪手強行拆屋還要開道路，現在建商更發函要求自行清理拆除的建築廢棄物，「破壞者反過來要求受害者善後，令人錯愕」，實在吃人夠夠。且除古厝拆除爭議外，瑞井路85巷的通行權問題也成為爭執焦點。尤其是該建商已經在周遭推出上百戶社區，正在預售下一案，不論是建商興建、住戶通行，都會經過瑞井路85巷。而這條私有道路建商僅持有約46%持分，其餘54%仍屬洪家所有，在未簽訂任何通行契約、未支付對價的情況下，已經長期提供新建大樓上百戶住戶作為聯外通道。

受委託律師沈淑宜指出，「敦煌家」古厝早年曾獲內政部補助作為農村公共設施活化場域，不僅是洪姓家族世居建物，也曾作為影視拍攝、觀光打卡地點，建物內甚至保留二戰時期彈孔遺跡，具不可回復的歷史與文化價值。

《圖說》瑞井路85巷的通行權引發爭議。

針對建商的行為，沈淑宜強調，「依《民法》規定，此行為已涉及侵權及不當得利，若侵權狀態持續，將依法設置柵欄管理，未來通行須依法付費或另尋合法道路。」她質疑「該建案在聯外道路為私有土地、且未取得全體共有人同意的情況下，為何可作為建照審查依據？文化資產不能因開發被犧牲、私有財產權不能被有權勢者任意使用？消防救災動線是否曾實地檢視，是否符合公共安全標準？」