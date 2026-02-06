建商挾品牌優勢進場 強者恆強

房地產市場正進入轉折關鍵期。海悅國際總經理王俊傑指出，開發環境面臨多重挑戰，開發商推案意願已明顯下滑，預期從下半年開始的未來2年新案供給將減少。不過仍有部分上市櫃、品牌業者恃品牌優勢勇於推案，形成強者恆強態勢。

新北市中和百億指標案「大同新紀元」日前上梁，負責操盤的海悅總經理王俊傑表示，如今建商面臨比較大的問題是成本。從土地交易量可看出，開發意願已逐年降低，供給量會變少，應該會在未來2年反映出來，這現象應在下半年便可看到。不會立刻呈現出來。

對於土方之亂，王俊傑分析，土方問題目前僅獲得部分解決，而當前的根本難題不僅是土方處理價格大漲，更大的問題是陷入廢土「沒地方去」的窘境。

依住展統計，去年北台灣10大建商（統計不含商辦、廠辦建案），計有寶佳、元利、愛山林、新潤、茂德、漢皇、麗寶、璞園、馥華、湯泉、國泰，推案量介於120億元至983億元，總計為3510.3億元，相比前一年減少1238億元，年減26.1％。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，去年房市慘不忍睹，高房價產品或區段本應更為艱辛，北台灣10大建商總推案量呈現年減並不意外，但衰退情勢倒不如想像中強烈，還優於民國112年的3209.5億元，知名建商具備資產實力，仍能夠按照規畫好的時程推出大案，甚至不乏在一片低氣壓中引起買盤興趣，強者恆強而撐起前段班成績。

大同資產開發副董事長左昭德便透露，今年還將推出數個重量級專案，案量會超出外界想像。

陳炳辰指出，展望今年，即使局勢不明，建商仍盡本分推案，加上也有因品牌、地段深具信心而無所畏懼，亦當然有延推不得不推的情況，已傳不少榜單上熟面孔建商大動作布局指標案，另外如遠雄在台北市北投區，皇翔與長耀之於新北市永和區、林口區，宏普之於桃園市中壢區，與昌益之於新竹縣竹東鎮預期皆有望見大案身影，在供給謹慎的市況下，個案拉抬搶進10大或許也將在馬年造就不少黑馬建商。

王俊傑看好新北房市。他指出，新北市事實上是一個人口紅利跟基礎建設很到位的都會，包括中、永和、板橋、三重這一區域，都是需要做renew的一個位置，因為以往新北市，是人家講的「新北市是移民者的故鄉！」60％人口是從各縣市來的，許多人口稠密度最高地方，其實都需要去做更新，所以他認為有新案子、好的概念，在新北市的市場會有不錯的反應。