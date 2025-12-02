中央社

建商接待中心打造展覽空間 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

意識畫廊近日與高雄建商合作，將接待中心打造成藝術展覽空間，展出藝術家阿咧、 徐永進、徐凡軒、徐橘喵、高定等作品。賞屋空間充滿藝術氣息，聯展吸引不少民眾參觀，展覽至21日。

中央社記者林巧璉攝 114年12月2日

建商接待中心打造展覽空間 意識畫廊近日與高雄建商合作，將接待中心打造成藝 術展覽空間，展出藝術家阿咧、 徐永進、徐凡軒、徐 橘喵、高定等作品。賞屋空間充滿藝術氣息，聯展吸 引不少民眾參觀，展覽至21日。 中央社記者林巧璉攝 114年12月2日
建商接待中心打造展覽空間 意識畫廊近日與高雄建商合作，將接待中心打造成藝 術展覽空間，展出藝術家阿咧、 徐永進、徐凡軒、徐 橘喵、高定等作品。賞屋空間充滿藝術氣息，聯展吸 引不少民眾參觀，展覽至21日。 中央社記者林巧璉攝 114年12月2日

其他人也在看

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。

中天新聞網 ・ 3 小時前82
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案　台日網友怒炸

日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案　台日網友怒炸

近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前88
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存　與妻小重逢淚崩

惡火中奇蹟！港男躲屋倖存　與妻小重逢淚崩

香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。

TVBS新聞網 ・ 15 小時前16
新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫

新／才剛控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫與女友遭砍雙雙送醫

知名夜店大亨夏天倫日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點，沒想到今天晚上18時許,與女友在民生東路三段一處大樓地下室遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸均意識清楚。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前11
欠1萬修車費！17歲少年打工還債　遭惡煞砍到臟器外露

欠1萬修車費！17歲少年打工還債　遭惡煞砍到臟器外露

只因為一萬多塊就把人砍成這樣！深入追蹤這名17歲工讀生，曾三進三出這家店、生活狀態不穩定又很需要錢，他因為跟嫌犯借機車、有1萬多修車費，欠了兩個月都沒還，嫌犯一氣之下找7名同夥跑到美食商圈砍人，警方獲報後展開追緝，4小時後8人都落網，依殺人未遂罪移送法辦。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前34
香港宏福苑大火：成立「獨立委員會」進行調查，現場抽樣發現非阻燃棚網

香港宏福苑大火：成立「獨立委員會」進行調查，現場抽樣發現非阻燃棚網

12月2日，特首李家超宣佈將成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延原因及相關問題，「一定會全面公開」報告。另外12月7日立法會選舉如期舉行。

BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前38
台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫

台61車禍「工程防撞車整個被鏟起」休旅車卡車底…22歲男重傷送醫

台61線西濱快速道路昨（11月30日）發生一起死亡車禍。一名張姓男子（22歲）駕駛休旅車行經雲林麥寮南下路段時，不明原因追撞上正在施工的工程防撞車，休旅車直接卡進工程車底下，張男因此受困；消防救護人員到場後，隨即將人救出，但張男已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前19
國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃

國道摔出車是「跳車」！ 男被押找女友籌錢冒險逃

昨天國道 一名男子 竟然從轎車 摔落！警方證實，男子是自己跳車的，因為他和前女友，有債務糾紛， 前女友找人押著他，要到嘉義 找現任女友 籌錢，這名男子不想連累女友，因此 冒險跳車，不過這是跳車男子單方面的說法，警方還要找車上的其他人調查。 #國道#跳車#債務糾紛

東森新聞影音 ・ 1 天前4
機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊

機車被偵測到「車牌異常」遭攔 警：你車牌註銷了啊

台中警方巡邏，發現一台機車，車牌已經遭到註銷，立刻攔下騎士，經員警盤查，騎車的陳姓男子竟然也不知道自己的車牌被註銷，後來發現是強制險沒有續保，警方當場開罰。 #車牌異常#強制險沒有續保#開罰

東森新聞影音 ・ 1 天前7
中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑

中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑

中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗員警，在南庄鄉山區，發現一輛中型巴士，違規行駛禁行路段，上前攔查，赫然發現，車內竟有22名失聯移工，由於人數眾多，還動用幾輛警車，分批把人送下山！經過調查，這些失聯移工，是一名地主找來採收野薑，集體被依違反就業服務法，移請專勤隊處理。警查違規車意外查到22名失聯移工。這輛中型巴士，原本行駛在苗栗縣南庄鄉苗21線13K附近，ㄟ，這裡是中巴的禁止通行路段，員警於是上前把車攔下！駕駛下車了，講的是中文，不過，當員警上車一看，22名乘客，疑似都來自東南亞，警察要他們拿出證件來，他們面露尷尬，難道是失聯移工嗎？警查違規車意外查到22名失聯移工。南庄分駐所兩名員警，原本在執行交通整理勤務，卻剛好碰上違規行駛的中巴，員警即時攔車並加以盤查，意外查到了12名泰籍以及10名越南籍移工。整個查緝過程，剛好被開車經過的當地議員目睹，議員讚許，員警認真與機智，值得鼓勵！警方調查，這群失聯移工，由何姓地主所聘僱，分別從嘉義梅山、彰化伸港，被載往苗栗南庄東河村陸家地區，採收野薑。全案偵訊後，依違反就業服務法，移請苗栗專勤隊處理。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：中巴行駛禁行路段! 車內竟是"22名失聯移工"上山採野薑 更多民視新聞報導移工鎖房門「強上酒醉女」　威脅不從就殺　完事辯：她帶保險套，是自願越南逃逸移工為4500元　宰貓剝皮再槍殺石虎台中外籍移工「侵犯受害女」！威脅「不從就S妳」完事竟辯：是自願

民視影音 ・ 20 小時前3
勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元

勞動基金10月大賺3千億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬元

台股10月份驚驚漲，勞動基金運用局今（1）日公布10月最新勞動基金績效，單月賺進3,006億元，創單月新高；前10個月收益達8,595億元，收益率為12.46%，整體勞動基金規模為7兆5,646億元。其中，新制勞退基金賺5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前79
才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫

才控前妻「名媛界大S」脫產！夜店大亨夏天倫驚傳「手臂遭砍傷」送醫

社會中心／綜合報導在信義區打造夜店版圖、有「夜店大亨」之稱的夏天倫，日前因與被稱為「名媛界大S」的前妻黃廉盈爆發財務糾紛，再度成為外界焦點。沒想到今（30日）晚間又傳出意外事件，他與女友行經途中遭人持利器攻擊，手臂被劃傷後緊急送往醫院。至於整起案件的經過與動機，警方已介入調查，正進一步釐清相關細節。

民視 ・ 1 天前12
阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！

阿里山林鐵113歲生日慶推限定款車票 節慶列車遊程、4款票面&限量隱藏款、林鐵時光市集資訊一次看！

阿里山林業鐵路自1912年12月25日由嘉義通車至二萬平段，今年歡慶通車113週年！每年12月阿里山林業鐵路及文化資產管理處定期辦理「林鐵通車慶祝活動」，今年起改以節慶形式搭配主題列車遊程、山村特色餐席、林鐵時光市集等多元類型推廣活動，12/3中午12:00準時開賣，打造「阿里山小火車 Cheers」節慶品牌，一起參與慶祝阿里山林鐵生日！

Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 23 小時前發起對話
香港大火、港警再出手！前任區議員被捕

香港大火、港警再出手！前任區議員被捕

[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至發稿時間為止，已知造成至少146人死亡、79人受傷，並有若干人仍處於失蹤狀態，54具遺體待辨認。香港社會處於敏感之際，「大埔宏福苑火災關注組」在網路上...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前86
台南開5小時到花蓮取款　女車手遭設局落網｜#鏡新聞

台南開5小時到花蓮取款　女車手遭設局落網｜#鏡新聞

台南有一名詐騙集團女車手，獨自開了5個小時的車，專程到花蓮要跟被害人面交，沒想到被害人早就報警，並且跟警方聯手抓人，等到車手要求被害人上車交款的時候，警方就從四面八方湧上前，把車手從駕駛座抓下來，而她一度還否認犯罪，不過車上也被搜出點鈔機跟其他證物，當場人贓俱獲帶回法辦。

鏡新聞 ・ 1 天前5
「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用

「醫師加班費免稅」真的來了！ 衛福部證實拍板、盼明年報稅適用

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內醫護人力流失嚴重，關鍵之一就是待遇，衛福部為止拋出「醫師加班費免稅」新政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。 陳亮妤上午出席健保署「癌症治...

匯流新聞網 ・ 3 小時前發起對話
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代

新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代

新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。

自由時報 ・ 1 天前發起對話
無薪假一口氣新增697人！總數突破9千人...勞動部：3大廠受美國關稅衝擊

無薪假一口氣新增697人！總數突破9千人...勞動部：3大廠受美國關稅衝擊

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假共計456家，實施人數為9,153人，家數增加21家、人數也大增697人。勞動部官員表示，此期人數明顯回升，主要因新增3家超過150人的大型企業通報實施，分別屬於機械設備製造業、金屬製品製造業以及民生工業，皆因受美國關稅影響，導致訂單不穩。

Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前13
感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日

感受近期諸事不順、業績不佳？民俗專家：敬請把握農曆10月12日

農曆10月12日，也就是國曆的12月1日就是被稱為「大聖爺」齊天大聖的生日，需要貴人、財運的朋友要好好地把握這一天，知名民俗大師廖大乙就說，只要在當天向大聖爺祝壽並誠心祈求，讓「恨鐵不成鋼」的日子可以否極泰來。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺　犯案逃逸後竟「做了這事」

嫌犯抓到了！「夜店大亨」夏天倫遭砍殺　犯案逃逸後竟「做了這事」

即時中心／温芸萱報導有「夜店大亨」之稱的夏天倫昨（30）日晚間在台北市遭兩名男子持利器、辣椒水突襲，同行女友也被噴傷。警方獲報後立即送醫並成立專案小組，漏夜調閱監視器鎖定犯嫌，並查扣刀械、棍棒、辣椒水等證物。林姓主嫌逃逸後又自首，警方初判本案具預謀性，至於是否與夏天倫近日與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，仍待檢警進一步釐清。

民視 ・ 1 天前6