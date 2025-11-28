建商涉貪、劣跡多！3.3億港幣維修反埋風險

記者鄧崴／綜合報導

香港發生78年來最嚴重火災後，外界開始質疑，原本斥資 3.3 億港幣進行的外牆維修工程，為何種下禍根？目前警方發現，除了施工單位「宏業建設」大量違規使用廉價易燃發泡膠，公司本身也有多樣違規紀錄，甚至被質疑沒有合格執照，顧問合約還疑似圍標！甚至工程報價比對手高出六億台幣還得標，有沒有人從中貪汙，也是廉政公署調查重點。

香港發生78年來最嚴重火災。（圖／AP授權）

香港十七年來最嚴重的火災，但可怕的或許不是火，而是砸了3.3億港幣維修，卻越修越不像話。

廣告 廣告

香港新界北總區高級警司鍾麗詒：「大家都知道發泡膠是非常易燃的物品，有機會加速火勢蔓延。」

如果大家都知道發泡膠等易燃物會燒成這樣，那為什麼專業的工程單位會不知道？也難怪這回負責外牆翻修工程的 「宏業建設」，現在成為眾矢之的。除了過去就有多次違規紀錄，陣中一名黃姓工程顧問還有偽造文件的前科，更嚴重的是港媒報導疑似有貪污。

香港建造總公會理事長周思傑：「在技術層面來講，竹棚的技術更複雜一些，金屬棚架技術層面相對簡單，尤其現在金屬棚架轉變都很快，材料、材質或者接駁方法，現在都簡單很多。」

使用了比較複雜的方法，甚至傳出宏業開價13.3億台幣報價承包，這筆錢是高於第二高的競爭對手6億台幣，這樣居然也能得標，也讓廉政公署開始偵辦調查。不僅如此，中國建置派議員黃碧嬌，現在也被起底維修案她推動的、宏福苑法律顧問她擔任，專家提出施工安全疑慮時，她也出來護航，也讓廉政公署開始偵辦調查。

香港大埔火災爆貪腐，建設公司大量違規。（圖／翻攝自Threads）

怡樂花園住戶李先生：「都很怕，我們錢都付了，如果有事都變成被害者。」

現在還有住戶提供照片，發現其實大樓也貼出公告，上頭寫了所有的建材通過阻燃測試，但因為時間時間久了，功能有所下降，會要求暫時停工，直到繳交證明文件，但卻還是發生了意外。

怡樂花園住戶陳小姐：「我真的不敢住在這裡，幸好住在四樓，我星期三已經測試過，自己可以跑多快。」

有網友開始質疑香港主權移交後，施工安全標準是否開始降低，縱然沒有專家佐證說法，但這一回的慘劇，已經可以證明，這一次的施工，就是有有心人投機取巧。

更多三立新聞網報導

港劇神預言惡火！最靈車公廟曾抽下籤 曾警告「患禍與災殃」

香港大火奪命！建築「為何常用竹棚」？專家曝真實原因

香港大火「竹棚易燃」？竹筒飯卻燒不起來？專家曝關鍵差異

宏福苑遭大火吞噬！館長哀悼「捐100萬港幣」 高喊：香港同胞加油

