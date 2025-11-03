建商爆財務危機》寶佳暗吃一成股權 狙擊中工盤算曝光
中工經營權之爭浮上檯面！公司昨（3）日發出新聞稿指出，近期遭寶佳集團「禿鷹式掠奪經營權」，並強調，對方在短短四個交易日內密集買進中工股票，目前持股已逾10％，此舉引發公司治理與經營自主的疑慮。
寶佳低調吃貨 時間精準、步驟周密
本報調查，寶佳自今年以來，確實透過自家慣用券商帳戶，悄悄買進中工股票。一名知情人士透露：「中工資產龐大，加上威京集團主席沈慶京因京華城案陷入司法風暴，集團資金壓力浮現，寶佳才會趁勢而為。」
寶佳這波進場並非臨時起意，而是經過精密計算。市場人士觀察：「中工11月10日就要發放股票股利，以目前股價來算，扣掉股利後的實際成本幾乎等於公司每股淨值。」寶佳選在除權息前卡位，不僅能領股息、拿配股，還能以接近公司帳面淨值的價位建立持股基礎。
大股東質押比過高 表決權恐「腰斬」
本報進一步追查發現，中工經營權確實出現隱憂。根據公開資訊觀測站資料，目前中工單一最大股東為中石化，持股約10％，但質押比例高達96％。
一名熟悉經營權爭奪手法的人士指出：「依規定，雖然股票質押期間出質人仍可領取股息並參與投票，但若質押超過選任時持股數二分之一，超過部分不得行使表決權，也不得列入出席股東的表決權數。換言之，中石化持股雖多，實際可動用的投票權恐僅剩一半。」
此外，中石化長期以收委託書方式穩固董事會結構，但若表決權受限，加上明年公司適逢董事改選，一旦外部股東發動委託書徵求，中工的經營主導權將面臨嚴峻挑戰。
根據《公開發行公司出席股東會使用委託書規則》，徵求人若要自行徵求委託書，應繼續6個月以上並持有該公司已發行股份80萬股，或持有已發行股份總數的千分之二以上且股份總數不低於10萬股。由於中工明年中適逢三年一次董事改選，寶佳必須在今年11月前完成持股登錄，時間上正好吻合近期連續買進的步調。
寶佳強勢入股 中工經營權爭奪戰一觸即發
業界人士觀察，寶佳之所以鎖定中工，背後有其明確的投資邏輯與產業考量。「首先，中工股本高達160億元，規模龐大，在營建族群中屬於重量級企業，能夠短時間內吃下一成股權，代表寶佳擁有相當的資金實力與長線企圖；其次，以中工每股淨值約14元、10月平均股價僅11.99元來看，股價明顯低於帳面價值，具備顯著投資吸引力。」
「另一方面，寶佳這次以大華建設的子公司堡新投資名義，成為中工持股約10％的大股東，也是經過精心設計的。從產業角度而言，兩家公司屬同一產業鏈，寶佳透過大華建設子公司堡新投資入股中工，屬於同業整合行為，並非跨行經營，這不僅可避開監管疑慮，也讓寶佳以產業整合之名介入中工，具有正當性與操作彈性。」看來，隨著寶佳強勢入股，明年中工經營權爭奪戰一觸即發。
