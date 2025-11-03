建商爆財務危機》王光祥支票退補 中工被寶佳狙擊
國內房市在政府維持政策打房下，不僅景氣冷颼颼，建商也陸續爆出危機，尤其財務槓桿操作大的建商更是風雨欲來。大同前董座王光祥就因百億資金卡在台北東區指標豪宅「Diamond Towers台北之星（下稱台北之星）」建案，上週因此爆出支票退補；無獨有偶，有台北市信義區哥吉拉之稱的「陶朱隱園」也爆出被另一大建商寶佳狙擊，讓中工3日發聲明搶救經營權。
王光祥以房地產起家，旗下有三圓建設、山圓建設，王光祥在房地產市場最知名的代表作就是台北之星，同時，也是總銷高達350~400億元的台北之星，讓王光祥爆出財務危機，「王董（王光祥）財務緊，大家都知道，關鍵就是台北之星賣不好，才讓他現在忙著調頭寸。」一名王光祥友人，同時也是建商說。
打房雪上加霜 台北之星銷售不如預期
該名建商指出，「台北之星位在台北市忠孝東路、復興南路口，位置絕佳，但可惜產品規劃、客群設計定位不清，再加上總價高，更雪上加霜的是去年政府祭出第七波管制措施，在政府打房政策影響下，導致台北之星的銷售速度不如預期。」（延伸閱讀：王光祥支票退補爆財務危機 全都是它害的）
另名王光祥友人向本報透露，「王董會出脫大同持股，轉手給三立張榮華，就是因為財務吃緊，讓王董財務吃緊的關鍵正是台北之星案，卡了他太多現金所致。」一名銀行高層也說，「講白了，王光祥這次爆出財務危機，就是因為台北之星銷售不如預期，卡住王光祥的資金至少百億元。」
最新實登售價 單坪208萬元出售
台北之星前身是正義國宅都更案，正義國宅整合多年，卻因潛在開發利益驚人，產權又複雜，還曾一度發生所有權人遭槍擊案，即便是宏國建設集團董事長林鴻道、富邦集團董事長蔡明忠進場整合也不成，最後才由王光祥出手，王光祥出手後，2021年，台北之星完工，隔年取得使照。
王光祥規劃台北之星為3棟地上30、31層、地下7層的住商混合大樓，分別有辦公室、住宅和百貨商場，建商可售戶約98戶，據實價登錄，迄今已售出10戶，最近一戶售出是在今年5月，12樓戶以總價3.34億元、拆算單價208.6萬元出售，買方是天母人。房市專家何世昌指出，該案成交價比想像低，顯示在豪宅銷售緩慢下，開發商也對售價態度放軟。（延伸閱讀：世代交替只是煙霧彈？王光祥驚傳跳票退補）
除了王光祥爆出財務危機，另一知名建商中工光復節連假前傳出好消息後，卻意外傳出經營權之爭，「中工手中資產可期，小沈（威京小沈、威京集團主席沈慶京）又因京華城案身陷囹圄，威京集團財務狀況也不佳，就讓寶佳盯上中工。」知情人士指出。
中工股價飆35％ 寶佳出手狙擊
由中工興建的「陶朱隱園」17樓戶才在光復節連假前，以12億元、拆算後單價每坪近400萬元出售，買家迄今仍未浮上檯面，但中工上週股價一路飛漲，從每股11.5元一路飆漲到每股15.5元，漲幅逼近35％，相當驚人。
外界原以為是陶朱隱園成交激勵中工上漲，未料，中工3日發出聲明指出，寶佳集團旗下堡新投資短時間大買中工持股逾一成，中工質疑，寶佳覬覦經營權，有違公司治理和經營自主的疑慮。中工聲明發出後，引發市場譁然。
小沈持股高質押 護盤得看王文洋
據悉，沈慶京早已察覺，中工遭禿鷹盯上，卻遲未出手加碼、護盤，主要關鍵也是因為威京集團今年六月才傳出資金斷裂危機，因此趕在下半年緊急售出陶朱隱園，穩定公司財務。攤開中工財報，中工最大股東是威京集團旗下中石化，持股近11％，但質押比例高達96％，「說白了，小沈要護盤也沒錢，寶佳現在就是趁你病、要你命，就看宏仁集團總裁王文洋要不要伸出援手幫忙小沈了。」知情人士表示。
究竟寶佳為何會看上中工？一名建商分析，中工幫經濟部大量開發工業區，目前仍有應付款未付款給中工，中工又有上千億元的公共工程與都更案在手，「資產價值可觀，是一個具成長股資產股，因此被寶佳狙擊不意外。」
隨著政府持續打房，同為上市指標建商三圓建設創辦人王光祥、威京小沈因財務危機，分別爆發跳票、經營權之爭，國內大型建商也一改過去作風，國內兩大獵地王興富發、京城都喊出暫停獵地計畫，以度寒冬。
