建商爆財務危機》 陶朱隱園首戶遭砍9000萬原因曝 業界揭寶佳狙擊中工盤算

中華工程（2515）今（13）日發布重大訊息，信義區地標豪宅「陶朱隱園」罕見出現重大折讓。原定12億元成交的17樓戶別，最終成交總價竟下修至11.1億元，相當於打了約9.25 折，讓價高達9,000萬元，消息一出，引發市場熱議。

首戶豪宅讓價近一成

陶朱隱園17樓戶原預計售價12億元、處分利益約1.18億元。然而僅隔三週，公司再發布重大訊息，指出交易金額調整為11.1億元，相當於打了約9.25 折，不僅9,000萬元蒸發，處分利益也直接從1.18億元縮減至僅約4,800萬元，瞬間少掉7,000萬元獲利。這筆豪宅首戶成交案原被視為市場指標，如今卻成為讓價象徵。

寶佳入股風波衝擊買氣

根據中工在重訊公告，交易金額調整的原因是「因近日新聞報導，客戶提出再次議價」。綜合內部消息指出，買家要求降價的主因受到兩大事件衝擊：一是近期豪宅市場的負面新聞頻傳；二是寶佳集團收購中工股權事件的市場紛擾。



據了解，內部人士透露，該買家目前僅付訂金，尚未正式簽約。由於公司有意促成交易，最終接受買方調降價格的要求。中工內部坦言，寶佳收購消息曝光後，部分潛在買家轉趨觀望，使交易進展受阻。

寶佳為何鎖定中工關鍵曝光

此外，本報先前接獲業界人士消息，寶佳之所以鎖定中工並非偶然，有兩大關鍵原因。首先中工擁有高達160億元的股本，在營建業中屬重量級企業，而寶佳能迅速買進逾一成股權，顯示雄厚資金實力與長線布局意圖；其次，中工每股淨值約14元、10月平均股價僅11.99元來看，股價低於淨值的差距更突顯投資吸引力。



寶佳透過旗下大華建設子公司「堡新投資」入股，不僅避開跨業監管疑慮，也以同業整合名義順勢切入中工，展現高明的布局手法。隨著寶佳勢力擴張，中工明年的經營權攻防戰恐將提前開打。