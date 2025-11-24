建商總座坦言「房市非常黯淡」 明年迎選舉預期Q1有轉機

展望房市前景，昇樺建設總經理谷念勝表示，明年有地方選舉，期盼能有房市激勵措施，否則產業面臨極大壓力。（圖／林榮芳攝）

今年房市景氣陷入寒冬，昇樺建設總經理谷念勝直言「今年非常黯淡」，銷售數字難看，去年全台不動產移轉棟數高達35萬棟，今年估計不到27萬棟，市場急凍明顯。但谷念勝指出，蛋黃區受限貸影響相對較輕，因為居住人口資金雄厚；相形之下，蛋白、蛋殼區買方資金較弱，銀行一收緊，購屋力立刻受挫。

他表示，政府對股市鼓勵、對房市壓抑，可是房市再怎麼壓抑，食衣住行永遠脫離不開。從去年信用管制開始，相關產業和從業人員承受巨大壓力，生計堪憂。因此谷念勝預期，隨著明年地方首長選舉逼近，政府通常會在選前半年前釋出利多，預期第一季「政府會有適當利多出來放鬆。」

站在房產風口的北士科，隨著AI巨頭輝達落腳引爆話題，石牌生活圈再度搶眼。昇樺建設看準契機，斥資6年整合土地推出「昇樺知玉」新案。基地位於石牌捷運站600公尺範圍內，緊鄰學區醫療院所及綠地，距離未來北士科AI產業園區和百億BOO市場開發計畫僅一步之遙，生活機能成熟完善，成為許多醫師及高資產族群理想居住選擇。

「昇樺知玉」規劃22至34坪，主打2至3房雙面採光邊間設計，總戶數81戶、可售40戶，每坪開價117萬至126萬元，總銷金額約30億元。谷念勝坦言，整合基地過程充滿挑戰，部分地主因年長不願合建，必須砸錢購入老屋以完成整合，這是建案成功的關鍵，但也是重大的投資賭注。

谷念勝台大土木系出身、成功大學結構碩士，擁有入行近30年的土木與結構雙技師資歷，強調品質與結構安全。他強調，「昇樺知玉」除採日本住友制震壁與地中壁地質改良工法，耐震係數高達0.26G，遠超法規標準，展現建築安全的決心與實力。從「昇樺喜閱」至「幸福昇樺」、「微笑昇樺」一系列作品，昇樺建設持續在市中心及新興重劃區耕耘，樹立品牌信譽。

儘管房市低迷，谷念勝仍對未來充滿期待，期盼政策順勢鬆綁，迎回市場活水，讓房地產回歸其穩健內需經濟的本質。

輝達總部確定落腳北士科T17、18，增添周邊房市信心，昇樺建設近日趁勢推出北投危老案「昇樺知玉」。（圖／林榮芳攝）

