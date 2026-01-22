建商質疑新制不給「糞坑」 促中央設土方銀行

大台中不動產建築公會理事長蕭成忠（左） 昨對國土署官員「自己的大便自己收」的發言，回批「中央說要來管，結果連糞坑都不給我們。」記者趙容萱／攝影

土方之亂讓建商跳腳，全國不動產業公會代表昨在台中舉行論壇，建商紛紛質疑中央土方清運新制上路卻無配套，還要各縣市顧好自己，但中部苦無最終去化地點C，好比「糞坑都不給，還要求擦屁股！」南投建商自嘲「南投沒海可填，難道要填日月潭嗎？」建議中央成立土方銀行等C地點，解決困境。

中華民國不動產聯盟高峰論壇昨天在台中登場，產、官、學界及全國不動產公會代表齊聚，討論市場趨勢、政策環境與產業永續發展，會中熱議土方之亂。

不動產聯盟總會理事長林正雄表示，去年全國中古屋衰退3成、預售屋衰退8成，預估今年因土方之亂等因素，預售屋減少2成推案。

大台中不動產建築公會理事長蕭成忠說，中央土方清運新制上路卻無配套，以中部來說，過去工地要載運土方，只要電子聯單填A點（產源地）到B點（土資場），新制上路後還要填B到C（最終去化點），問題在於中部沒有C，也不可能大老遠運到台北港或高雄港，現在工地開挖因土方運不出去而停工，中央卻要地方政府自己解決。

國土署官員日前嗆台中市府「自己的大便自己收」，蕭成忠說，「說句難聽的，我們的大便本來管得好好的，是他（中央）說要來管，結果連糞坑都不給我們，管不好最後又要我們去擦屁股。」

蕭成忠認為，最終去化問題，因牽涉層面廣泛，必須中央跨部會與地方攜手協調解決，絕非單一縣市能解決，他建議由中央主導，在中部成立土方銀行等C地點，解決中部營建業困境。

