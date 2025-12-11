建商購地大減53%商用不動產反增3成 世邦魏理仕：2026工業地產續發光

CBRE世邦魏理仕台灣團隊分享2025台灣大型不動產投資市場、台北商辦租賃市場之最新數據及觀察，並發布對於2026年整體不動產市場前景的預測。（圖／林榮芳攝）

CBRE世邦魏理仕台灣今(11)日發布2026年整體不動產市場前景預測，總經理林敬超表示，今年住宅市場交易大幅萎縮，建商購地金額較去年大減53%，反倒是商用不動產市場表現不俗，預測明年工業地產仍是市場亮點，2026全年台灣商用不動產成交金額可望維持在1,200億元以上的水準，土地交易有望逐漸回溫。

根據世邦魏理仕研究部統計，截至12月5日，2025年全台大型土地及商用不動產成交金額共計3,235億元，對比去年同期下滑15%。分析衰退原因，主要是土地買賣市場成交量較去年衰退35%至1,692億元，尤其在全台住宅市場交易大幅萎縮、銀行業承作土建融案態度趨嚴的影響下，今年本土建商購地意願明顯下滑，2025年迄今建商購地金額僅893億元，較去年同期大減53%。

相較之下，商用不動產市場表現亮眼，今年迄今全台商用不動產投資總額達1,543億元，年增29%。此增長主要可歸結於全球科技與AI應用的快速成長，讓國內半導體及電子相關產業受惠，並推升其擴產需求，不少科技大廠積極添購既有廠房，促使今年廠房成交金額年增10%至686億元 ，創下歷史同期新高。

展望2026年台灣不動產投資市場，林敬超表示，今年台灣經濟成長遠超預期，但考量明年國內經濟成長將放緩，且台美貿易談判結果尚未定案，可能影響部分廠商對於購置自用不動產的態度，預測明年工業地產仍是市場亮點，2026全年台灣商用不動產成交金額可望維持在1,200億元以上的水準。

土地市場方面，他認為，有鑑於銀行不動產貸款集中度已呈下降趨勢，短期內央行祭出新一波信用管制的可能性偏低，加上明年台灣有機會進入降息循環，將為市場帶來正面訊號，預料2026年土地交易活動有望逐漸回溫。

在台北辦公室租賃市場，自今年年中起，部分外商租戶已及早規劃因應國際經貿情勢變化，對於搬遷計畫的評估更為謹慎。觀察租金表現，2025年第三季A辦及B辦平均租金分別為新台幣3,088元/坪、1,943元/坪，各較去年第四季成長0.4%、1.3%，A辦租金漲幅明顯收斂。

據世邦魏理仕研究部統計，未來3年間台北市中心新增的可租賃辦公室面積將高達23.5萬坪，與2025年市場總量體相比，相當於再增加20%的樓地板面積，可預期商辦供過於求的局面將逐漸浮現。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，今年台北商辦租賃市場明顯與國內經濟表現脫鉤，背後因素包括高昂的租金水準與裝潢費用令企業租戶難以迅速作出搬家決策，也隱含著部份租戶對於房客市場來臨的期盼。

調查顯示，未來中大型租戶對於辦公環境規畫將著重於空間的有效利用，這也意味著企業搬遷時的面積需求可能僅有小幅增長，而隨著台北辦公室市場於2026年底進入新供給高峰期，預測市中心A辦空置率將逐年攀升，並於2028年達到近25%的歷史高點，她建議法人房東應持續與現有租戶維持良好互動，並適時調整租賃優惠政策，以利降低未來招租壓力。

