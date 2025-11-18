建商釀鄰損 施偉政質疑沒有罰則

施偉政議員質詢市府，建築工地損鄰沒有罰則與相關規定。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市議員施偉政十八日上午，進行市政總質詢時，提出近期發生在中山一路建築工地，施工造成鄰損事件，詢問市府是否有相關爭議調解方式，以及要求建商設置鄰損基金的辦法？

施偉政指出，期間他還以近期頗受地方爭議的虎仔山聯外道路為例，中山一路建築工地與鄰屋僅相距五十公分，開挖深度十七公尺，造成鄰居屋損，如虎仔山聯外道路需植樁二十八公尺，卻只距離基隆第一景及麗寶大觀社區二公尺，如何不讓住戶擔憂？建商是否有將該方案進行完整的安全評估？

施偉政表示，現行的基隆市建築爭議事件處理作業程序，最新的頒布日為民國一００年，該條例完全沒有針對建商設置鄰損基金，有任何硬性規範，也沒有罰則。對於鄰近房屋屋主，可說是毫無保障。

施偉政提醒基市府，有許多房屋已超過五十年以上，已符合中央危老都更條例申請條件，市政府在加速進行都市更新的同時，應儘速改善全市建築爭議處理相關條例，以避免未來基隆市建築工地開挖時，讓周遭居民人心惶惶。