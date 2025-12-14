建商附贈免治馬桶！她見水柱強度驚「真的有人會用嗎」 網大推：用過就回不去

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

現代人越來越重視居住舒適度，許多建案也會附贈各式衛浴設備吸引買家，提升整體質感與便利性。近日，有網友發文表示，自己剛搬進新家，卻對建商附贈的免治馬桶感到相當不適應，認為使用起來不太舒服，好奇提問「真的有人會用免治馬桶洗屁股嗎？」對此，有網友點出優點，「免治超好用屁股超乾淨，冬天還有溫水加溫坐墊可以用，面紙也不用這麼多張」。

有網友點出優點，「免治超好用屁股超乾淨，冬天還有溫水加溫坐墊可以用，面紙也不用這麼多張」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「真的有人會用免治馬桶洗屁股嗎？」為題發文，分享自己半年前買了新房，最近才正式入住，而家中廁所配備的免治馬桶讓她和老公感到十分新奇。由於2人過去從未使用過免治馬桶，日前一時興起研究操作方式，沒想到一按下去，噴出的水柱力道讓她當場嚇到。原PO也表示，雖然知道水柱力道可以調整，但「還是感覺痛痛的」，實在難以想像真的有人能接受用來洗屁股，因此忍不住詢問網友們的經驗。

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，多數網友大力推薦免治馬桶，「免治超好用屁股超乾淨，冬天還有溫水加溫坐墊可以用，面紙也不用這麼多張」、「可以調整水柱強度吧？用那個洗完會比擦的乾淨很多，也比較環保省衛生紙」、「可以調整力道用過就回不去，洗一洗再擦乾，很省衛生紙又乾淨」、「去日本用過免治後回不去，回來家裡馬上換了」、「用幾次就習慣了，我第一次用也被水壓嚇到。」

也有許多網友提到「加熱坐墊」的功能，認為冬天的時候很好用，「我們家是裝全家安的免治，有女性模式水注滿細緻的，現在冬天沒有免治真的不行，上廁所暖暖的很舒服」、「我自己是不會用那個洗屁股，洗完會濕濕的還要擦，但冬天坐墊溫溫的很不錯」、「我只喜歡座椅溫溫熱熱的 洗屁股我一次都沒用」、「免治馬桶冬天用很讚，加熱坐墊」。

