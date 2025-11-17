建商頭大！預售揭露量暴跌 開工量仍高恐增餘屋

今年預售揭露前三季只出售3萬戶，推估全年剩下去年的3成，而開工數量推估將達11萬戶。資料照



根據內政部統計，建案開工與預售揭露量表現，2023年受惠9月開始預售屋交易轉熱，當年度報開工戶數達13.1萬戶，預售揭露也達10.7萬戶，去年上半年交易火熱，預售揭露全年達13萬戶，甚至超過當年報開工的12.8萬戶，今年則是賣得遠比開工量還少多，預售揭露前三季只出售3萬戶，推估全年剩下去年的3成，而開工數量推估將達11萬戶，若外在環境沒有出現轉機，長期新建餘屋可能會逐漸增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常申請建照後才可以預售，6個月內要申請開工，但可展延3個月，現在建商也知道市況不好，從推案一路賣到成屋銷售都有可能，但礙於銀行貸款，必須按原規畫時程如期開工，現在開發商融資成本與自籌資金條件都嚴格許多，面對房市景氣較去年驟降，只能先求之前預售個案順利交屋回收資金，新推案或購地都已經轉趨保守，等待市場是否有新的轉機。

統計顯示，這波預售的高峰時刻出現在新青安房貸上路後，一直到第七波選擇性信用管制措施才降溫，2024報開工的住宅戶數共12.8萬戶，預售揭露銷售則高達13萬戶，預售正熱時案子幾乎是全面熱銷，民眾心態出現「不買會更貴」的預期，但在第七波信用管制上路後，預售揭露量快速降溫，今年第三季每個月接露量都跌破3000件，今年前三季預售揭露約3萬件，但報開工數量卻達到9.6萬戶，預估全年將達到11萬戶，可見有更多預售屋未能順利出售。

曾敬德指出，現在預售案進入個案表現的市場，把握有自用需求的民眾，但部分房價高漲的區域，相對價格壓力會高一些，若市場供給量又大，消費者自然會挑選對自己最有利的時機與價位等條件才購屋，現場的銷售策略也會延長戰線，包括謹慎使用廣告預算，降低接待中心成本等方式因應。

