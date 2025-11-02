建國二村、復興新村地區都計變更說明會 打造嘉義東區新門戶開創城市新風貌
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府10月31日舉行「變更嘉義市都市計畫(建國二村、復興新村地區)細部計畫(土地使用暨都市設計管制要點)」案公開展覽說明會，邀請本計畫範圍內土地所有權人國防部、財政部國有財產署及私有土地所有權人共同參與，說明三軸三心構想及「東門町人本綠都心」定位等都市計畫變更內容。
過去建國二村與復興新村地區，曾是嘉義市最大的空軍眷村，自民國94年原眷戶搬遷至經國新城後，市府為改善生活環境、促進土地再利用，陸續推動都市計畫變更及土地開發作業，並於109年由市府主導以公辦市地重劃方式，將住宅區變更為商業區，同時取得必要的公共設施用地，為區域發展奠下重要基礎。
都市發展處許懷群處長表示，市地重劃工程已於今年8月底完工，建國二村、復興新村地區作為「東區大進步」的重要核心計畫之一，本次都市計畫變更延續「土地活化」的宗旨及本市「涼適、活力、新木都」都市發展目標，針對「土地使用分區管制要點」與「都市設計管制要點」進行檢討與修訂，在兼顧都市景觀、環境永續與公共利益的前提下，打造更符合嘉義市整體發展願景的空間環境。
許懷群處長進一步說明，為呼應主要計畫對於本計畫區之新興商業區定位，且考量原有管制內容已不符現今發展需求，爰針對整體開放空間、步行系統、通風環境、建築量體設計、淨零碳排等規定進行修訂，並增加相關容積獎勵措施，包含鼓勵完整街廓單元開發、取得綠建築標章及1級以上建築能效標示、實現「嘉屋」宜居家園等，透過土地使用分區管制及都市設計引導開發，期待未來國防部、國產署透過公開標售，引入商場、辦公、飯店進駐，並結合阿里山、林業、KANO園區等嘉義觀光特色，成為城市轉型與創新的重要節點。
本案公開展覽期間為114年10月13日起至114年11月11日止，相關書圖可至本府都市發展處都市計畫科及本市東區區公所公告欄就近參閱，任何公民或團體對本案如有相關意見，得於公開展覽期間內，以書面載明姓名（單位）、聯絡地址及建議事項、變更位置理由、地籍圖說等資料，向本府都市發展處都市計畫科提出意見，俾彙整後續都市計畫變更參考。
圖：嘉義市政府10月31日舉行「變更嘉義市都市計畫(建國二村、復興新村地區)細部計畫(土地使用暨都市設計管制要點)」案公開展覽說明會，邀請本計畫範圍內土地所有權人國防部、財政部國有財產署及私有土地所有權人共同參與。（記者吳瑞興翻攝）
