建國假日花市43週年慶 婚藝派對熱鬧登場
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】建國假日花市43週年慶今(114)年11月8日(星期六)盛大開幕，由TIGER wedding及薇薇新娘婚紗所佈置，精美的婚藝派對熱鬧登場，配合專業模特兒的婚紗花藝走秀，讓現場洋溢著婚禮的幸福與美麗。
除了美麗的婚宴花藝及走秀外，現場也展出多位專業花藝師及參加花藝設計的民眾作品，在專業花藝師的指導下，一般民眾憑藉著個人獨有的創意及理念，設計出專屬自己的創意盆栽，與專業花藝師的作品也不惶多讓。
喜歡動手做、布置家庭花藝的民眾，如果來不及參與今天的展出，11月9日（星期日）上午10時及下午2時，專業花藝師陳定帆老師在建國假日花市第六特展區的專業DIY講座，講座課程分別為「提籃庭園花籃」及「小型花束包裝」，歡迎市民及遊客參加。
