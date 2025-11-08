建國國中歡慶建校50週年 張善政：藏行顯光、成就共好
桃園市立建國國中於今(8)日隆重舉行建校五十週年校慶運動會，桃園市長張善政親臨現場，與全校師生、家長及校友共同慶祝學校半世紀的教育里程碑。活動現場氣氛熱烈，展現建國國中深厚的辦學精神與蓬勃的校園活力。
張善政表示建國國中自創校以來，致力於培育具備品格與能力的優秀學子，五十年來在學術、體育、藝文及國際交流等領域皆有卓越表現，為桃園市教育發展立下典範，期盼未來建國國中持續秉持「藏行顯光，成就共好」的精神，培育更多具備品格、能力與責任感的建國學子。
本次建國國中五十週年校慶系列活動內容豐富，涵蓋校園環境改善、藝文展演、國際交流及教育講座等多元面向，充分展現學校在教育發展上的成果與創新。市政府與議會協助校方推動圖書館改善計畫，優化整體空間並導入現代化閱讀環境設計，提升學生閱讀動機與學習品質，展現推動閱讀教育的決心。校方也舉辦空拍紀錄片拍攝活動，全校七百位師生齊聚操場，以人形排字呈現「CK50」字樣，象徵團結與傳承精神，並以空拍影像留存珍貴畫面。
活動期間並邀請暢銷書《內在原力》作者愛瑞克蒞校開講，以互動方式與學生分享自我探索與心智成長的經驗，激發學生潛能與學習熱忱，獲得熱烈迴響。此外，日本東京農業大學第二高等學校中學部百位師生來訪，與建國國中師生進行文化交流與課程互動，體驗臺灣茶藝文化，增進跨國理解與友誼。
校慶期間亦舉辦傑出校友表揚典禮，表彰在醫界、教育界、企業界及公職領域表現卓越的校友，肯定其對社會的貢獻與對母校的榮耀，同時以成功經驗激勵在校學生勇敢追夢，傳承建國人的精神與力量；而校慶運動會作為系列活動的重點之一，融合競技與趣味項目，促進師生情誼、增進社區互動與健康生活。張善政與校長、會長共同主持開幕儀式，大片氣球升起，象徵建國學子勇於邁向無限發展的未來。
建國國中五十週年校慶系列活動不僅彰顯學校辦學成果，更凝聚師生、校友與社區力量，為桃園市教育發展寫下光輝篇章。
