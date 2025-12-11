建國市場攤販仙草隨地擺放 遭質疑衛生問題

在台中建國市場，有民眾在晚間目擊攤販外擺著好幾盒仙草，不過最上層並無遮蓋住。（圖／東森新聞）





在台中建國市場，有民眾在晚間目擊攤販外擺著好幾盒仙草，不過最上層並無遮蓋住，擔心一整晚有蟲有灰塵，引發衛生疑慮。網路上引發論戰，因為有人說仙草本來就還會再清洗，老闆解釋是為了要等待放涼，現在暫時蓋住，也要想其他辦法來改善。

民眾拍下這一幕，打烊的攤販外鐵製容器裝的是仙草凍，卻直接堆放在階梯上，上方沒有任何覆蓋物，底下用紅磚塊簡單墊高，引發衛生疑慮。

目擊者：「仙草耶，放這一整個晚上嗎。」

這裡是在台中的建國市場，攤販露天擺放仙草惹爭議，民眾說直接擺在外面，店家沒在管，會不會有灰塵或是異物入侵，這樣真的沒問題嗎。

民眾：「灰塵啊什麼那些，我覺得很不衛生，像這種我不會買，我覺得這樣不衛生不會買，知道放要冷卻啊，但是你至少要蓋著東西吧。」

也有人表示，一般賣仙草的店家，都會把最上面那一層，削掉再水洗，但其他人反駁，明明可以封上薄膜，做的更乾淨衛生，畢竟是食物還是會吃下肚，大家看法兩議引發論戰，其他攤販：「不能蓋住啊蓋著會壞掉，那是現做的東西。」

但誰說的算，食安問題，台中市食安處，也到場稽查，店家也趕緊替容器，蓋上籃子遮住，避免再引發爭議。

賣仙草攤販：「不是像生魚片可以直接拿來吃的，也是要清洗啊，可是我們也只能盡量做改善，不然怎麼辦，就是用籃子籃框裝著。」

民眾平常最愛的仙草甜品，但若看到原本的批貨模樣是長者樣，難免還是會讓人心裡存有幾分擔憂。

