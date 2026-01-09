建國眷村文化園區揭幕 兼具歷史保存與文化觀光體驗

雲縣府投入二千五百萬，打造兼具歷史保存與文化觀光體驗之建國眷村文化園區剪綵揭幕。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府斥資二千五百萬元推動的「虎尾建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程」近日完工，九日縣長張麗善、副縣長陳璧君、虎尾鎮長林嘉弘、文觀處代理處長陳世訓及多位議員等共同為建國眷村文化園區剪綵揭幕。

陳世訓說明，工程由縣府自籌二千五百萬元經費辦理，重點在既有園區動線整合、景觀改善與服務量能提升，內容包括園區出入口整備、人行與無障礙步道系統建置、串聯周邊景點步行動線，以及停車空間與公共設施整體優化。並針對園區兩側主要出入口採「減量設計」，清疏既有崗哨與牌樓遺構周邊空間，設置實體分隔人行動線，營造安全、友善人本通行環境，透過入口意象與地面標示，強化眷村文化園區識別度。

園區全面建置無障礙人行步道系統，新設步道長逾六百公尺，串聯區內停車場、廣場及活動中心，連接六三二高地公園，整合周邊遊憩資源，擴大遊客步行體驗範圍。導覽系統同步優化，設置方向指引與解說設施，並整合眷村視覺識別系統，協助遊客掌握園區動線與文化節點。交通服務量能，工程新增五處停車場，提供小客車停車位五十二格、大客車停車位十格、機車停車位一八八格，且設置無障礙及婦幼優先停車位，大幅提升園區接待能力。

張麗善說，「虎尾建國一村整體景觀改善暨解說導覽系統工程」針對既有園區進行整體景觀、指標系統與停車場等公共服務系統升級，強化眷村文化保存內涵與遊憩機能，打造更友善、完整文化觀光場域，展現全新風貌。更將步道從眷村串聯到六三二高地，打造完整文化園區，提高舒適悠閒觀光環境。

建國眷村園區連接虎尾六三二高地公園，整合周邊遊憩資源，擴大遊客步行體驗範圍。（雲縣府提供）

張麗善說，未來縣府以「歷史場域整體再現」與「跨場域文化串聯」為主軸，正積極向文化部爭取「一一五–一一九年再造歷史現場二點○」計畫，預計爭取約三點四億元經費，投入建國一村八棟建物之修繕設計、四棟房舍修繕工程，透過科技應用串聯建國眷村與糖業文化路徑，同步推動一村博物館及二村修復再利用，逐步建置兼具歷史深度、文化能量的建國眷村文化園區。

陳璧君說，建國眷村為「虎尾雙都心文化觀光廊道」重要節點，推動眷村再生以來，已逐步形塑結合歷史保存、文化展演與休憩遊憩場域，並屢獲國內外專業獎項肯定。去年更以「虎尾建國眷村的多元夥伴關係與地方永續實踐」計畫，榮獲二○二五年第四屆亞太永續行動獎金獎，累計第十五座獎項肯定，彰顯雲林縣在眷村文化再生的領航地位。此外，一一四年度入園人次達近二十萬人次，顯示文化資產活化已轉化為觀光與公共使用成果。