建國科大校友今回娘家齊慶60週年校慶

▲建國科大慶祝創校60週年，舉行慶祝典禮。

【記者 廖美雅／彰化 報導】建國科大慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時光，氣氛溫馨、情感深厚，展現建國人跨越世代的凝聚力。校方舉行慶祝典禮，表揚今年「傑出校友」，肯定他們在各行業的卓越成就，更見證建國科大60年深耕中區技職教育、孕育人才的成果。

▲在該校禮堂席開64桌，舉辦校慶感恩餐會，齊唱生日快樂歌。

同時中午在該校禮堂席開64桌，舉辦校慶感恩餐會。校友對母校的熱情捐助不斷，早期校友大多已是企業主，以認購畫作或直接捐贈的方式表示祝福。在大額捐贈方面，永曦能源公司總經理林明輝捐贈100萬。博雅出版社董事長呂世崇20萬；帝寶執行長許叙明12萬；惠來建設董事長顏世陸10萬；達永建設董事長莊文欽、旗山龍鳳食品總經理林男和各5萬。校方表示目前初估募得200萬以上，為母校未來發展挹注充沛能量。另總會理事長張瑞泰前日剛捐贈招生專車一台校方頒發感謝狀以資感謝。

▲在該校禮堂席開64桌，舉辦「校慶感恩餐會」。

汎德永業汽車台中分公司協理黃士哲和副理洪得意今日連袂出席慶典，也帶來賀禮，捐贈一台BMW i3電動車給建國先進車輛組，作為學生實習與教學使用。（照片／記者廖美雅翻攝）