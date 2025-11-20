建國科大校友總會力挺母校招生 慷慨捐贈全新客貨車助攻校務發展

建國科大校友總會力挺母校招生，慷慨捐贈全新得利卡助攻校務發展。圖／建國科大提供





面對少子化衝擊持續重塑高教環境，建國科技大學今年招生卻逆勢突破，在激烈競爭中創下亮眼佳績，充分展現學校辦學品質深獲肯定。為進一步支持母校推動招生業務，並歡慶建國科大邁向 60 週年校慶，建國科大校友總會在理事長張瑞泰號召下，團結理監事力量，共同捐贈一輛全新三菱得利卡客貨兩用箱型車，以實際行動力挺母校。

張瑞泰理事長表示，建國科大是所有校友共同的「娘家」，自己也始終心懷感恩。面對教育環境急遽變化，他以卡登公司負責人身分深知經營的艱辛，因此當學校反映原有30年校車已嚴重老化、難以負荷招生行程時，他立即決定主動發起募款。消息一出，理監事們紛紛響應，在短時間內便完成募資，新車也於近日正式停放校區展示，象徵滿滿的校友情誼與支持。

江金山校長指出，今年建國科大招生率達73%，在少子化浪潮中實屬難得佳績，而這份成績的背後，校友總會功不可沒。不僅是每次募款有不足時，張瑞泰理事長總會義不容辭「一肩扛起」，對弱勢生的補助更從不缺席，每回資助金額至少3萬元以上。他也在校外協助購買廣告、宣傳學校辦學特色，許多學弟妹都對理事長與校友們的付出深感佩服。

江校長強調，新捐贈的得利卡未來將成為招生團隊的「移動堡壘」，協助師長深入各高中職與社區，有效提升宣傳效率，讓建國科大的教育理念與亮點能被更多學生與家長看見。他感謝校友總會以行動力證明對母校的支持，也期盼在校友與師生共同努力下，讓建國科大在風起雲湧的教育環境中持續創造下一個招生傳奇。

