建國科大校友總會力挺母校招生 慷慨贈車得利卡

▲建國科大校友總會理事長張瑞泰特別號召理、監事，共同捐贈嶄新三菱得利卡客貨兩用箱型車一部，祝賀母校六十週年校慶。（記者方一成攝）

面對教育界少子化浪潮，建國科大今年度招生狀況屢創佳績，展現卓越的辦學成果。為進一步強化學校的招生動能，並表達對學弟妹的堅定支持，建國科大校友總會理事長張瑞泰特別號召理、監事，共同捐贈嶄新三菱得利卡客貨兩用箱型車一部，祝賀母校六十週年校慶。

張瑞泰理事長表示：建國科大是我們的娘家，感謝母校的栽培，看到母校在當前教育環境下逆勢成長，身為卡登公司的負責人深深理解其嚴峻之處。這次捐贈箱型車，主要解決三十年老校車已不堪使用，也該退役了。所以願意回饋學校，他登高一呼，讓理監事們自動響應並快速募得款項，校車已經停放在校區展示中。

江金山校長今（二十）日表示，今年的招生率是七成三，成績算是亮眼，主要是校友總會積極配合，所有募款有不足之處，總會會長總是一肩扛起，弱勢生的贊助每回都是三萬元以上。理事長張瑞泰在校外服務，多處幫我們買廣告宣導招生，學弟妹深感佩服！

江金山校長對於校友總會的義舉表達誠摯感謝，並指出新車將成為學校招生團隊的『移動堡壘』，有效地深入各高中職，在招生激烈的情況下強力宣傳與服務，為建國科大的招生成果續添傳奇！