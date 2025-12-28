建國科大校友總會理事長交接 張瑞泰接棒啟動新60年

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】建國科技大學校友總會今（28）日於台中大和屋日本國際美食館舉行「第十三屆第三次理監事聯席會議暨第十二、十三屆理事長交接典禮」，現場冠蓋雲集，立法院副院長江啟臣特別蒞臨祝賀，與來自各地的校友齊聚一堂，共同見證校友總會重要里程碑。

建國科大校友總會舉行交接典禮，由卡登實業董事長張瑞泰接，校友、師長齊聚，產學成果與學生走秀成為全場焦點。（建國科大提供）

典禮中，卸任理事長林維毅將印信正式交予新任理事長張瑞泰，象徵校友總會責任傳承、薪火相傳。張瑞泰現任卡登實業董事長，深耕營造產業多年，行事務實、作風海派，長期投入社會公益，曾擔任國際獅子會國際理事及行政院政務顧問，具備豐富組織與領導經驗。

廣告 廣告

張瑞泰致詞表示，接任理事長是一份榮譽，更是一份責任，未來將秉持「共創事業榮譽」的精神，持續擴大校友總會影響力，深化校友交流，同時強化與學弟妹的就業與產業鏈結，讓「建國人」在各行各業持續發光發熱。

建國科大校友總會舉行交接典禮，由卡登實業董事長張瑞泰接，校友、師長齊聚，產學成果與學生走秀成為全場焦點。（建國科大提供）

本次活動席開60桌，象徵建國科技大學創校60週年的重要里程碑，也為系列校慶活動畫下完美句點。現場除交接儀式外，更安排多項精彩節目，其中由該校美容系大四「無盡視界」畢業展前三名學生帶來動態服裝走秀，結合造型、美學與舞台呈現，展現學生紮實的專業實力與創意能量，獲得現場嘉賓熱烈掌聲。

宴席中特別選用〈白海豚紀念原酒〉作為指定酒品，該酒為建國科大與臺灣華陀酒業合作成果，透過「低碳製程酒品研發」SBIR計畫，獲得彰化縣政府及經濟部中小企業創新研發計畫補助，並由校友林盈慶推薦參加「SIGC國際烈酒大獎賽」，於今年12月榮獲威士忌類金牌肯定，展現產學合作與在地產業成功接軌國際的亮眼成績。

建國科大校友總會舉行交接典禮，由卡登實業董事長張瑞泰接，校友、師長齊聚，產學成果與學生走秀成為全場焦點。（建國科大提供）

建國科大校長江金山率領30多位校內主管到場觀禮，他表示，畢業校友是學校最珍貴的資產，期待新任理事長凝聚全球校友力量，成為母校最堅實的後盾。

校方也誠摯邀請更多校友加入校友總會行列，攜手譜寫建國科技大學下一個60年的嶄新篇章。

▲關心您：「酒後不開車，安全有保障」▲