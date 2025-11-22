建國科大歡慶60周年 校友熱情回娘家捐贈逾200萬支持母校

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化建國科技大學今（22）日舉行創校60周年校慶，校長江金山與師長們一同切下象徵祝福的大蛋糕，校友們特別返校參與盛會，熱心捐款、認購畫作與捐贈車輛，總金額逾200萬元，展現對母校的深厚情感與支持。

建國科技大學舉行創校60周年校慶，校友返校共慶生日，熱心捐款、認購畫作與捐贈車輛，總金額逾200萬元，展現對母校支持。（建國科大提供）

建國科技大學創立於民國54年，最初為建國商業專科學校，63年改為建國工業專科學校，88年升格為建國技術學院，93年改制為建國科大。自創校以來，學校秉持「實務導向、培育專才」的教育理念，至今已培育出無數傑出校友，涵蓋企業經營、科技研發、藝術文化等各領域。

今日校慶活動在學校禮堂熱鬧展開，禮堂內布置了象徵母校60歲生日的巨型蛋糕與花藝，席開64桌，校友們三五成群坐下，邊品嚐美食，邊分享當年的求學趣事，笑聲與掌聲此起彼落。校長江金山表示：「建國科大一路走來，能夠培育出這麼多優秀人才，離不開師生共同努力，也感謝每位校友對母校的支持。」

第二屆校友、頂裕食品公司董事長楊奕焜回憶，民國60年他從學校畢業時，學校尚未分科，他修過企管、會計及銀行學等課程。「雖然學校地理位置不如台中便利，但老師們的用心與同學間的情誼，讓我至今仍常回學校看看。」他感慨，母校培養出的校友如今在各行各業發光發熱，可謂臥虎藏龍。

校友總會理事長張瑞泰表示，自碩士班畢業已9年，他時常關注學校的招生需求，看到車輛老舊，便決定以實際行動回饋母校。餐會中，校友們也踴躍捐款、認購畫作，總金額超過200萬元。

此外，校方再獲汎德永業汽車台中分公司捐贈去年款BMW i3電動車，將用於學生實習與教學，也作為母校60歲的賀禮。活動現場，不少校友在捐贈儀式後合影留念，留下珍貴的回憶。

此次校慶不僅是對母校的生日祝福，更是校友情誼的延伸。透過捐贈與支持，校友們實際參與母校的發展，也讓建國科技大學的60周年校慶充滿溫暖、感動與希望。