建國科大歡慶60周年 校友熱情回娘家捐贈逾200萬支持母校
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化建國科技大學今（22）日舉行創校60周年校慶，校長江金山與師長們一同切下象徵祝福的大蛋糕，校友們特別返校參與盛會，熱心捐款、認購畫作與捐贈車輛，總金額逾200萬元，展現對母校的深厚情感與支持。
建國科技大學創立於民國54年，最初為建國商業專科學校，63年改為建國工業專科學校，88年升格為建國技術學院，93年改制為建國科大。自創校以來，學校秉持「實務導向、培育專才」的教育理念，至今已培育出無數傑出校友，涵蓋企業經營、科技研發、藝術文化等各領域。
今日校慶活動在學校禮堂熱鬧展開，禮堂內布置了象徵母校60歲生日的巨型蛋糕與花藝，席開64桌，校友們三五成群坐下，邊品嚐美食，邊分享當年的求學趣事，笑聲與掌聲此起彼落。校長江金山表示：「建國科大一路走來，能夠培育出這麼多優秀人才，離不開師生共同努力，也感謝每位校友對母校的支持。」
第二屆校友、頂裕食品公司董事長楊奕焜回憶，民國60年他從學校畢業時，學校尚未分科，他修過企管、會計及銀行學等課程。「雖然學校地理位置不如台中便利，但老師們的用心與同學間的情誼，讓我至今仍常回學校看看。」他感慨，母校培養出的校友如今在各行各業發光發熱，可謂臥虎藏龍。
校友總會理事長張瑞泰表示，自碩士班畢業已9年，他時常關注學校的招生需求，看到車輛老舊，便決定以實際行動回饋母校。餐會中，校友們也踴躍捐款、認購畫作，總金額超過200萬元。
此外，校方再獲汎德永業汽車台中分公司捐贈去年款BMW i3電動車，將用於學生實習與教學，也作為母校60歲的賀禮。活動現場，不少校友在捐贈儀式後合影留念，留下珍貴的回憶。
此次校慶不僅是對母校的生日祝福，更是校友情誼的延伸。透過捐贈與支持，校友們實際參與母校的發展，也讓建國科技大學的60周年校慶充滿溫暖、感動與希望。
其他人也在看
原民市集暖連結城市與部落 Lipahak野菜入社區傳遞感恩
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府原民局今（22）日在三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak感恩節》市集，集 […]引新聞 ・ 15 小時前
國立聯合大學AI教室正式啟用 培育數位新人才
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣副縣長邱俐俐今(22)日下午至國立聯合大學參加該校「AI 教室啟用記互傳媒 ・ 14 小時前
2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽 選手匯聚神工同場競技
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽今(22)日在神岡高工展開，此次競賽由台互傳媒 ・ 15 小時前
培育數位新人才 聯合大學AI教室啟用
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」聯合大學校方表示，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KVMoverE ...台灣新生報 ・ 16 小時前
盧秀燕到場祝賀、台中外埔區馬鳴國小歡慶60週年
【記者陳世長台中報導】台中市外埔區馬鳴國小(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，市長盧秀燕親自到場祝賀。「馬到成功、一鳴驚人！」盧市長表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，但在她...自立晚報 ・ 16 小時前
奪冠卻遭取消！男學生「穿裙戴假髮」跑第一 校批不符體育精神全班遭殃
中國校園近日傳出一起引發熱議的體育競賽爭議事件。福建省廈門市松柏中學20日舉辦一場校內跑步比賽，出現了一位造型特殊的參賽者，並成功奪得了冠軍。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
十興國小、關西國中校慶 竹縣府持續挹注資源培育未來人才
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣十興國小、關西鎮關西國中今(22)日分別舉辦「璀璨十興 戀廿彌新」2互傳媒 ・ 14 小時前
江裕春老師獲新北技職名人賞肯定
適性發展不是口號，而是新北市首要教育政策之一。從打造全國最多16所職探中心開始，更挖掘各領域楷模，於2022年辦理全國首創的「新北技職名人賞」甄選計畫，表揚對新北市技職教育有所貢獻的傑出人才，鼓勵學子勇敢追逐自己的夢想，而江裕春老師就是其中之一。中時新聞網 ・ 8 小時前
葉元之曝國中老師遭學生毆打 現職教師：政府讓我們變服務業！
國民黨立委葉元之透露近日收到北市國中老師求助訊息，該老師指出因多次規勸學生，竟遭到學生毆打，想知道能否向學生提告，並質疑「教育部好像沒有保障老師告學生」。對此，葉元之深感遺憾，但強調會促使教育部提出改革，還給老師一個有尊嚴、友善的教學環境。中天新聞網 ・ 17 小時前
臺東移民節熱鬧登場 新住民新書發表綻放多元文化故事
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為展現臺東對新住民文化的重視與支持，臺東縣政府於今(22)日舉辦「移民節暨互傳媒 ・ 15 小時前
Podcast2.2萬檔再創新高 高雄創作者交換實戰經驗
國內Podcast（播客）產業持續成長，收聽人口穩定上升，據業界統計，節目數量今年已突破2.2萬檔再創新高，高雄Podcast創作者齊聚交流聯誼，彼此交換節目經營的實戰經驗。Podcast概念源於RSS和MP3技術的結合，隨著智慧型手機普及、行動數據與串流平台的興起，加上錄音設備更便宜、剪輯工具更普自由時報 ・ 4 小時前
高雄市社會局響應國際終止婦女受暴日 800人參與反暴力宣導
為響應「國際終止婦女受暴日」，社會局家防中心於22日在衛武營都會公園夏日大道舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」。品觀點 ・ 15 小時前
校事會議修正 匿名投訴不處置
「校事會議」制度上路後，衍生出校園濫訴，讓許多老師怨聲載道。教育部近日預告相關辦法修正草案，部長鄭英耀22日受訪時強調，修正重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議僅處理不適任教師，若是不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 8 小時前
影／建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大為慶祝創校60週年，於今（22）日邀請校友重返母校，一同回味求學時互傳媒 ・ 19 小時前
獨家／互扯髮、打倒在地！ 中山區「涼麵店控蔥油餅店」亂打人
獨家／互扯髮、打倒在地！ 中山區「涼麵店控蔥油餅店」亂打人EBC東森新聞 ・ 15 小時前
非洲豬瘟心慌慌…廚餘養豬新政策下周出爐 陳駿季：將召集縣市充分檢討
台中梧棲1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，禁廚餘養豬今未解封。農業部長陳駿季今天說，過往政策是「原則禁止」，符合特定條件...聯合新聞網 ・ 6 小時前
吳德榮：24日晚間東北季風南下 迎風面短暫雨
（中央社記者張雄風台北23日電）根據氣象署網站，今晨平地最低溫為新竹關西13.1度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。中央社 ・ 4 小時前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 13 小時前
慈中25大愛育才 校友感恩過往滋養成長
為感念師長們的辛勤付出、延續校友情誼，慈大附中於校慶後(11/8)，舉辦「慈中25 大愛育才」感恩餐會暨校友大會，邀請創校師長、退休教師、家長會與慈懿會代表及歷屆校友齊聚一堂，共同見證慈中成長的軌...大愛電視 ・ 6 小時前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 1 天前