建國科技大學今年迎來創校60週年里程碑，校方於22日盛大舉辦「60週年校慶暨校友回娘家活動」，吸引歷屆畢業校友熱情返校，共同見證學校持續茁壯的成果。活動從上午揭幕儀式展開，緊接著校史回顧展、傑出校友表揚、系所成果展示與校園巡禮等多項精彩內容，讓校友們在溫馨氛圍中重溫求學時光，也感受母校近年在教學、研究與產學合作上的卓越進步。

建國科大歡慶60週年校慶，校友回娘家齊聚一堂共創校務發展新篇章。圖／建國科大提供

校長江金山在致詞時表示，建國科大從創校之初的技職教育基礎扎根，如今已發展成產學連結深厚、具備跨域教學能量的大學，尤其在工程、資訊、管理、設計等領域均具代表性成果。近年面對少子化浪潮，學校積極推動教育轉型、強化學生競爭力與國際視野，校務發展仍逆勢成長，這些成果都要感謝全體師生的努力，以及歷屆校友持續不斷的支持。

校友總會也在活動中特別號召畢業校友返校參與，並象徵性地向學校致贈紀念禮物，代表校友對母校的情感連結與回饋心意。總會成員表示，「建國科大是我們共同的家，每位校友在不同領域發光發熱，都是建國的榮耀。看到母校在艱難的教育環境中依然展現亮眼成績，更讓我們感到與有榮焉。」

校園內布置充滿濃厚的六十週年慶氛圍，各系所亦展出學生創作與專題成果，從智能機器人、創新工程設計到文創作品與商管實作，展現技職教育的務實精神。許多校友與家人悠閒漫步校園，回憶當年上課、社團與同學情誼的點滴，不少人更與多年不見的老師開心合影，現場笑聲不斷。

此外，學校也借此機會公布未來校務發展藍圖，包括擴大跨域課程、推動產學新合作模式、打造智慧校園環境以及引進更多企業資源，共同培育符合產業需求的實務人才。校長強調，六十年是一個重要里程，更是邁向下一個關鍵階段的起點。

建國科大表示，校慶活動不僅是回顧歷史，更是凝聚建國人向心力的重要時刻。未來將持續秉持「誠正勤樸」校訓精神，推動技職教育創新，並與校友、產業及社會攜手前行，共創更耀眼的下一個六十年。

