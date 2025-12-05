建國科大美容系沉浸式成果展亮相 台日文化交織打造無盡視界故事美學

建國科大美容系舉辦二0二五畢業成果展。（記者方一成攝）

建國科大美容系於今（五）日舉辦二0二五畢業成果展《Timeless 無盡視界》，以「跨越時間、突破感知、穿越意識」為理念，呈現學生在妝容、髮型與造型的廣域創作。本次展演由五組學生與一組碩士生共同參與，在光影、材質、造型與舞台動勢之間，構築一場沉浸式的造型故事。下午一點與晚上六點，各有一個場次表演,歡迎蒞臨建國科大參觀！

成果展最大特色，以《無盡視界》為主軸，將六組作品串聯為一段關於意識、視覺與情緒流動的故事。作品風格多元，從冰晶羽翼、光影折射、幻象夢境，到深淵黑暗與宇宙循環，都圍繞著「視界」與「內在意識」創作，展演具統一性、故事性與藝術完整度。

在技術層面，包括三D列印飾品、反射材質運用、多層次妝髮結構以及創意服裝工法，使整體造型更具舞台張力。本次成果展由鄭寶琪與李慧玲指導完成妝髮與整體造型發想，在材質應用、色彩配置給予專業引導；舞台展演部分則由丁秀毓老師協助編排，使作品以劇場形式呈現，凸顯主題「跨越時間、穿越意識」的沉浸效果。

一.冰羽-採藍、白、銀三色展現冰晶純淨質感，妝髮清爽俐落並點綴銀光，象徵輕盈與堅韌並存的永恆美。

二.碎光之境-以CD折射光為概念，利用光碟反射材質與光片，創造碎光重組效果。亮粉髮型與光澤妝容造出光影流動之美。

三.Phantasm-融合娃娃元素與鮮明色彩，誇張彩妝搭配假髮、毛線堆疊，展現虛實交錯的奇幻能量。

四.NOX-黑絨與藍緞相互交織，在深邃中透著微光的視覺層次；深色妝容融入湖水藍光影，象徵黑暗中仍綻放希望。

五.Interlocking-圓環象徵能量循環，金屬與流蘇如星軌流動。綠黑服飾搭配星塵妝髮展現靈魂覺醒。本組以三D列印飾品製作結構性細節，強化科技與未來視覺，呼應宇宙循環的永恆律則。

六．紅塵渡（碩士班）-以日本名劇《曾根崎心中》的殉情故事為主軸，採用日本藝妓的白妝與台灣觀世音菩薩信仰的奇想，造型層層轉化，象徵靈魂淨化與超脫的過程，呈現紅塵之苦與渡化之美。

蕭蓉禎主任表示，畢業成果代表著從技術到美學的「完整蛻變」，五組作品皆回應自我探索與美感創新的核心精神，呈現美容系整體造型教育的廣度與高度。今年首次有日本研究生跨海就讀本系所，並參與演出。日本研究生長谷川皓將融合台日美學，七分鐘的劇《紅塵渡》融合日本藝妓「間」與台灣信仰「境」，從花魁到七脈輪的重生。此劇為台日文化碰撞之創作，加上大學部的造型創意，成果展絕對是精彩可期！