建國科大美容系火車站快閃 預告畢業成果

▲建國科大美容系於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動。（記者方一成攝）

建國科大美容系昨（七）日於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動，由日間部五組學生以整體造型作品搶先曝光畢業成果展《無盡視界》，以行動藝術的方式走入人群，展現新世代的創意能量與時尚美感。彰化火車站吸引眾多搭車旅客駐足拍照，氣氛熱烈，為十二月五日的成果展揭開序幕。

本次活動由鄭寶琪與李慧玲老師策劃，師生以創意造型「藝術走出校園」的理念，以「做起來、動起來」的行動力宣傳美容系學生專業成果。主任蕭蓉禎表示：學生能把課堂中學到的設計與舞台美感，帶到生活場域中，讓藝術成為日常的一部分。李慧玲老師指出：透過快閃活動，學生能體驗現場應變與團隊合作的挑戰，這不僅是宣傳，更是學習的延伸。

本次快閃不僅是畢業展前的創意行動，十足展現專業實力與藝術思維。學生們展現妝髮、服裝與飾品的整合能力，實踐建國科大美容系「專業服務、美力傳愛」的核心精神。建國科大美容系畢業成果展《無盡視界》將於十二月五日在校內師生活動中心舉行，屆時將呈現靜態作品展與動態舞台表演，邀請社會各界蒞臨欣賞，見證新世代造型藝術的創意力量。