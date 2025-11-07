建國科大美容系驚豔彰化火車站 預告《無盡視界》畢業成果展

▲建國科大美容系今日於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動。（圖／建國科大提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大美容系今（7）日於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動，由日間部五組學生以整體造型作品搶先曝光畢業成果展《無盡視界》，以行動藝術的方式走入人群，展現新世代的創意能量與時尚美感。彰化火車站吸引眾多搭車旅客駐足拍照，氣氛熱烈，為12月5日的成果展揭開序幕。

▲建國科大美容系日間部五組學生以整體造型作品搶先曝光畢業成果展《無盡視界》，以行動藝術的方式走入人群，展現新世代的創意能量與時尚美感。（圖／建國科大提供）

本次活動由鄭寶琪與李慧玲老師策劃，師生以創意造型「藝術走出校園」的理念，以「做起來、動起來」的行動力宣傳美容系學生專業成果。主任蕭蓉禎表示：「學生能把課堂中學到的設計與舞台美感，帶到生活場域中，讓藝術成為日常的一部分。」李慧玲老師指出：「透過快閃活動，學生能體驗現場應變與團隊合作的挑戰，這不僅是宣傳，更是學習的延伸。」

▲彰化火車站吸引眾多搭車旅客駐足拍照，氣氛熱烈。（圖／建國科大提供）

計有五組學生詮釋「無盡視界」主題：1.〈NOX〉以黑絨與藍緞交織的深淵意象，呈現黑暗與希望的交錯之美。2.〈Interlocking〉以金屬與流蘇打造星軌律動，象徵宇宙循環與靈魂能量的平衡。3.〈Phantasm〉結合夢幻與童趣，以誇張彩線與多層次色彩表現自由想像。4.〈碎光之境〉運用CD片光影折射出閃耀的碎片之美，展現時間流動中的永恆意象。5.〈冰羽〉以雪花與羽翼象徵純淨與柔韌，透出自然永恆的靜謐之美。

▲本次活動由鄭寶琪與李慧玲老師策劃，師生以創意造型「藝術走出校園」的理念，以「做起來、動起來」的行動力宣傳美容系學生專業成果。（圖／建國科大提供）

本次快閃不僅是畢業展前的創意行動，十足展現專業實力與藝術思維。學生們展現妝髮、服裝與飾品的整合能力，實踐建國科大美容系「專業服務、美力傳愛」的核心精神。

建國科大美容系畢業成果展《無盡視界》將於12月5日（星期五）在校內師生活動中心舉行，屆時將呈現靜態作品展與動態舞台表演，邀請社會各界蒞臨欣賞，見證新世代造型藝術的創意力量。細節參考https://www.facebook.com/ctu047111111。