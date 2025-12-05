建國科大美容系《無盡視界》沉浸式成果展登場，六大主題跨越感知打造故事美學。圖／建國科大提供





建國科技大學美容系今（5）日舉辦 2025 畢業成果展《Timeless 無盡視界》，以「跨越時間、突破感知、穿越意識」為核心理念，呈現學生在妝容、髮型與造型上的跨領域創作。展演採沉浸式舞台形式，由五組大學部學生及一組碩士班作品共同呈現，透過光影、材質與動態舞台設計，構築一場關於視覺與意識的故事旅程。活動於下午 1 點與晚上 6 點各有一場演出，開放參觀。

本次展演以《無盡視界》為主軸，六組作品依序串連成一段象徵「意識流動」的敘事，從純淨冰晶、光影折射、夢幻幻象，到深淵底層與宇宙能量循環，最終回到靈魂的淨化與超脫。作品風格多元而具一致性的美學語彙，使展覽呈現高度整體性與故事感。

展演內容以六大主題逐步推展故事線，首先登場的〈冰羽〉以藍、白、銀交織出的冰晶質感揭開序幕，清透妝容與銀光點綴象徵意識初生的純淨狀態；接續的〈碎光之境〉以光碟反射材質打造碎光折射效果，亮粉髮型與光澤妝容呈現視覺被打破、重組後的光影世界。第三段〈Phantasm〉則以鮮明色彩、娃娃元素與立體堆疊造型打造夢境般的幻象氛圍，象徵意識被拉入虛實交錯的奇幻場域。

建國科大美容系《無盡視界》沉浸式成果展登場，六大主題跨越感知打造故事美學。圖／建國科大提供

隨後轉入深層情緒的〈NOX〉以黑絨與藍緞創造深邃視覺層次，深色妝容中潛伏的湖水藍光影，比喻黑暗之中仍持續閃爍的微光。第五段〈Interlocking〉以金屬結構、流蘇與 3D 列印飾品構成能量循環的視覺語彙，綠黑服飾與星塵妝髮呈現宇宙律動與生命連結。最終壓軸的碩士班作品〈紅塵渡〉融合法國藝妓白妝、台灣觀音意象與殉情故事轉化的造型語言，透過層層變化象徵靈魂淨化、穿越塵世，為整段意識旅程畫下沉靜而深刻的結尾。

技術運用方面，本屆學生整合 3D 列印飾品、光學反射材質、多層次妝髮結構與創意服裝工法，強化舞台視覺張力。整體造型由鄭寶琪與李慧玲老師指導，在材質與色彩配置給予專業協助；展演編排則由丁秀毓老師策劃，讓作品以劇場形式展現「跨越時間、穿越意識」的沉浸氛圍。

美容系主任蕭蓉禎表示，畢業成果展代表學生在技術、美學與創意上的「完整蛻變」。作品皆回應自我探索與美感創新的核心精神，充分展現建國科大美容系整體造型教育的深度與廣度。她也特別指出，今年首次有日本研究生跨海就讀並參與演出。日本研究生長谷川皓以七分鐘劇場作品〈紅塵渡〉結合日本藝妓的「間」與台灣信仰的「境」，從花魁意象走向七脈輪重生，以台日文化碰撞出全新的造型敘事。與大學部展演彼此映襯，使本屆成果展更具亮點與國際視野。

建國科大美容系《無盡視界》沉浸式成果展登場，六大主題跨越感知打造故事美學。圖／建國科大提供

