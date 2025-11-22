建國科大跨越60年的牽掛 校友回娘家感恩回饋
▲建國科大為慶祝創校六十週年，邀請校友重返母校，展現建國人跨越世代的凝聚力。（記者方一成攝）
建國科大為慶祝創校六十週年，於今（二十二）日邀請校友重返母校，一同回味求學時光，氣氛溫馨、情感深厚，展現建國人跨越世代的凝聚力。校方舉行了隆重的慶祝典禮，表揚今年「傑出校友」，肯定他們在各行業的卓越成就，更見證建國科大六十年深耕中區技職教育、孕育人才的成果。其中第一屆商專銀行科的學生林明富，格外引人注目，畢業後他進入台中企銀工作擔任副理，如今已是健康的耆老。他回憶當年青澀歲月師長的教誨，感性表示：「當年感謝母校的栽培，否則沒有今天的我。」在場師生深受感動。
中午在該校禮堂席開六十四桌，舉辦「校慶感恩餐會」，成為校慶活動最高潮。校友對母校的熱情捐助不斷，早期校友大多已是企業主,以認購畫作或直接捐贈的方式表示祝福。在大額捐贈方面，永曦能源公司總經理林明輝捐贈一00萬。博雅出版社董事長呂世崇二十萬；帝寶許執行長十二萬；惠來建設董事長顏世陸十萬；達永建設董事長莊文欽、旗山龍鳳食品總經理林男和各五萬。目前初估募得二00萬以上，為母校未來發展挹注充沛能量。另總會理事長張瑞泰前日剛捐贈招生專車一台他說母校疼我，我的奉獻剛剛開始。每一筆捐款都是一句「我在這裡挺你」，每一位校友成就都是建國精神的延伸，校方頒發感謝狀以資感激。
汎德永業汽車台中分公司協理黃士哲和副理洪得意連袂出席慶典，也帶來賀禮，捐贈一台BMW i3電動車給建國先進車輛組，作為學生實習與教學使用。BMW國際知名汽車商近幾十年投入新能源車全球佈局，轉型為綠能智動化。BMW i3為集團首款量產純電動車，以輕量化碳纖維車體、後置後驅配置與高效率電能系統著稱。他們認真勘察過該校車輛組設備，發現其教學資源名列前茅，是唯一值得捐贈BMW i3的大專院校，因為在實習中建國表現特優，專業能力與實作態度都備受公司肯定，決定將去年車種提供作為六十賀禮！
