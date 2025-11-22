建國科大60歲！校友捐款逾200萬 傑出企業主回娘家祝壽
彰化建國科技大學創校60周年，今日舉辦校慶，學校準備了大蛋糕，由校長江金山等人一起切蛋糕祝賀學校60歲生日快樂，許多校友特別回娘家為學校慶生，有校友就指出，學校人才輩出，臥虎藏龍，許多傑出校友已是企業主，他們捐款、認購畫作等，以實際行動挹注學校的長遠發展，總金額逾200萬元，展現對學校的向心力。
建國科技大學創立於民國54年，最初是商業學校，為建國商業專科學校，63年改為建國工業專科學校，88年改制為建國技術學院，93年改為建國科大，創校至今剛好一甲子，作育英才無數，許多校友至今仍相當感謝學校的栽培，今日校慶中，學校邀傑出校友回娘家再聚一堂，在學校禮堂席開64桌，校友間彼此忙著話家常。
第二屆校友頂裕食品公司董事長楊奕焜表示，他是在民國60年畢業，當初學校剛成立還未分科，他學過企管、會計、銀行學等，他至今仍經常回學校看看，學校在地理環境上雖比不上台中，但學校努力辦學，大家都看在眼裡，現在許多校友在各領域表現傑出、可謂臥虎藏龍，校友間也成立校友總會，保持與校方的連繫，也提供學校一些助力。
日前校友總會理事長張瑞泰也特別號召理監事，共同捐贈三菱得利卡客貨兩用箱型車一部，做為學校的招生專車，祝賀母校60周年校慶，張瑞泰表示，他從碩士班畢業已9年，有感於學校有招生需求，但車輛又已老舊，因此才想捐車供學校使用、也回饋學校。
餐會中，校友熱情捐款、認購畫作挹注母校未來發展，總金額逾200萬元，校方今日也再獲汎德永業汽車台中分公司捐贈一台去年車種BMW i3電動車，除將作為學生實習與教學使用，也作為學校60歲賀禮。
