建國花市減塑 回收紙袋再利用
台北民眾若走入建國花市，有沒有發現，好像變得不一樣了？少了塑膠袋，多了回收紙袋。環境部從去年8月開始，與台北假日建國花市攜手，打造"不塑花市"，8成攤商響應，自備二手包材、也呼籲民眾自備購物袋。花市也很貼心，提供回收紙袋自由取用，實行了快半年，記者實際觀察，看看配合度，有沒有提高？
年節應景花卉，來到花市都能夠一網打盡，但仔細觀察有不少民眾，手上拎的都是…。民眾 林先生：「(自備購物袋)不會浪費啊 可以重用，來就會(帶) 我現在買東西都會自備。」
會自備購物袋的民眾，其實僅是少數，為了力拼減塑觀念，深入日常生活，從2025年、8月開始，環境部與台北建國花市攜手，期待帶來改變。建國假日花市自治會總幹事 張凱翔：「我們今年可能會比較取向，就是在二手袋的部分，所以我們也跟了一些企業，跟一些民間團體，去募集了一些這個二手袋。」
環境部長 彭啓明：「攤商的業者有八成，願意來響應我們，他們在他們的攤位裡面，都會掛一個我自願來減塑，減塑的攤商。」
在花市內，都能見到這樣的攤車，提供紙袋，讓民眾自由取用。「循環袋 我給你用那個套起來，好不好 (可以)。」
另一方面，攤商也都加入響應，倡導循環利用、自備購物袋，也使用環保包材。「我們沒有給他(顧客)塑膠袋的時候，我們是這樣子幫他們包起來，所以它其實也可以保護花面。」
花市攤商 呂小姐：「花面比較大的話，我們就會用報紙包起來，然後就是可能手拿，那如果像客人有開車的時候，我們也是直接幫他們送上車，他就不會有說需要塑膠袋的問題，比較大型的話，我們就會提供有送貨的服務。」
建國假日花市自治會長 張學潭：「(2025年)還不到1.5%的，自備購物袋的使用量，現在經過(去年)8月到去年12月底，已經提升到13.9%了。」
年節期間，開心採買花材的同時，也別忘了自備環保袋，讓地球能維持，美麗的樣貌。
更多 大愛新聞 報導：
冬令圍爐年味濃 老弱無依有愛為伴
台北國際書展～藝術家"解惑"人生
其他人也在看
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
今年最強冷空氣！寒流週六侵襲 全台有感急降溫「這2天」最冷
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
全台凍感升級！「雲街」極冷空氣殺到：氣溫恐再暴跌一波
今（7）日寒流南下，中央氣象署針對11縣市發布低溫特報。前中央氣象局長鄭明典在臉書分享一張衛星雲圖，指出「雲街」正持續往南移動，等到雲街抵達台灣時，氣溫還會明顯再降一波。
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。
寒流將襲台！最凍時段「恐探5度低溫」 春節連假可望好天氣
明（7）日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。對此，氣象專家賈新興表示，本波最低溫出現在週日晚上至下週一清晨，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率。此外，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。
超強寒流殺到「雪線下修」！凍3天剩6℃全台極凍 大屯山、七星山逼近0℃
中央氣象署指出，今（7）日寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨；溫度方面，北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、臺南及花東高溫約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，臺
今晚變天雨區擴大！寒流接力發威 週末跌破10度「最凍時刻曝光」
好天氣快沒了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（6）日隨著北方冷空氣南下，天氣逐漸變得不穩定，週末受到寒流影響，北、東部有短暫陣雨，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨，部分區域不排除出現10度以下低溫，高山也可能出現降雪情形。
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
最強寒流殺到「雪線下修」 專家示警：極端低溫恐出現
明晚變天！週末寒流殺到「最凍時段曝」 低溫恐跌破10度
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。對此，天氣風險公司分析師林孝儒表示，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，尤其西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能，務必提前做好保暖與低溫防範。
寒流發威周日最冷！11縣市列低溫警戒「苗栗體感僅2度」 百岳有望降雪
氣象署指出，影響時間將自7日下午起至8日晚間。屆時，橙色燈號（非常寒冷）地區包含：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣，代表局部地區恐出現10度以下低溫。黃色燈號（寒冷）地區為：新竹市、苗栗縣、台中市及花蓮縣，提醒民眾加強保暖措施。根據氣象...
低溫10℃↓地區擴大！專家曝4大特徵「今年最強寒流」 最冷時段曝光
中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。
新／寒流要來了！11縣市低溫特報 氣象署籲注意保暖
天氣開始變冷了！中央氣象署於今（6）日晚間22時42分發布低溫特報，因明（7）日因為寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚會冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。
好天氣最後一天！明越晚越冷 週末防寒流「跌破6度」
吳德榮表示，6日白天各地高溫仍偏高，北部氣溫約14至26度，中部15至30度，南部17至31度，東部則約14至28度，南部與中部白天仍有偏熱感受。最新模式進一步顯示，7日氣溫將出現明顯下滑，且愈晚愈冷。北部及東半部降雨機率提高，中部雲量增加，山區亦有局部短暫雨發生的可能。...
週末寒流南下 最冷時間點曝光、氣溫恐「下探10度」
隨著鋒面、冷空氣接連報到，週末天…
極端氣候襲歐亞 日本連兩周暴雪已38死 「李奧納多」風暴釀西班牙洪災
極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。
今鋒面到變天！週末寒流來下探6度 最冷時機曝
昨天有明顯回暖的感覺，但氣象署表示，今天（2/6）隨即鋒面影響，有局部短暫雨，週末起就會有寒流來襲，溫度溜滑梯，最低可能降至6度以下，加上沿海空曠地區強風，讓體感溫度更低。這波寒流週日（2/8）到週一（2/9）晨最冷，預計週二（2/10）寒流減弱，氣溫才會明顯回升。
最強寒流來了！專家曝4大特徵「低溫跌破6℃」
生活中心／張予柔報導中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，全台雲量明顯增多，各地天氣轉為不穩定。北部、宜蘭及花蓮有短暫降雨，中部平地也有零星下雨機會，南部、台東、恆春半島及中部山區則可能出現局部短暫雨，外出民眾建議攜帶雨具。氣溫方面，早晚天氣偏涼，低溫約落在18至22度之間，白天高溫稍下滑，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及台東仍可達25至29度。不過，隨著冷空氣逐步南下，明（7）晚起氣溫將再度下降。
入冬首波寒流週六報到! 北部1500公尺高山有望下雪
生活中心／綜合報導今天各地都是溫暖舒適的天氣，不過，氣象署提醒，入冬首波寒流周六報到，周日到周一清晨是最冷的時間點，加上水氣配合，北部雪線下修到1500公尺高山，中部、東部2500公尺高山就有機會下雪，這波冷空氣要到周一白天才會逐漸回溫，提醒民眾就算在室內也要做好保暖。太陽高掛，全台最高溫逼近30度，還有人穿短袖就出門，不過，周五開始鋒面南下，氣溫就像溜滑梯越晚越冷，日夜溫差高達9度。周六入冬首波寒流來襲，還有氣象專家提醒，西半部空曠地區，最低溫可能下探5到7度。氣象署技正謝佩芸（圖／民視新聞）氣象署技正謝佩芸：「最明顯偏冷的時間，就會是在禮拜天到禮拜一的清晨，我們要提醒大家，雖然通常最冷的時候，是在清晨前後但是禮拜天，因為有些地方下雨比較明顯，所以部分地區的最低溫，可能會出現在禮拜天，尤其是下半天這段時間，要提醒大家這段時間很多地方，都會出現10度以下的低溫，請一定要特別注意保暖。」入冬首波寒流周六報到，周日到周一清晨最冷（圖／民視新聞）不只冷，最慘的還是濕，週六北部、東北部降雨增加，周一才會逐漸轉乾冷，如果水氣配合，北部、東北部1500公尺高山，有下雪機會！氣象署技正謝佩芸：「包括在北部東北部，1500公尺左右的山區，那如果溫度有比較低，配合水氣的話可能降雪的高度，還會再稍微低一些些，而另外在中部跟東部，2500公尺以上的山區，也會有降雪的機率。」入冬首波寒流報到，加上溫差大，提醒長者、心血管疾病患者，室內、外都要注意保暖，避免意外！原文出處：入冬首波寒流週六報到! 北部1500公尺高山有望下雪 更多民視新聞報導出國旅遊注意了！ 「海外緊急就醫」可申請健保醫療費用核退北車地底藏「膠囊旅館」？他揭密：只有這族群能住！365元鹹酥雞男「認有新歡」！竟開嗆「這樣」才能還前任錢
凍到骨子裡！首波寒流強襲探六度 全台濕冷轉乾冷
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署示警，隨著鋒面通過，今年首波寒流預計自今（6）日晚間正式南下影響台灣。氣象專 […]