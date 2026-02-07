建國花市減塑 回收紙袋再利用

台北民眾若走入建國花市，有沒有發現，好像變得不一樣了？少了塑膠袋，多了回收紙袋。環境部從去年8月開始，與台北假日建國花市攜手，打造"不塑花市"，8成攤商響應，自備二手包材、也呼籲民眾自備購物袋。花市也很貼心，提供回收紙袋自由取用，實行了快半年，記者實際觀察，看看配合度，有沒有提高？

年節應景花卉，來到花市都能夠一網打盡，但仔細觀察有不少民眾，手上拎的都是…。民眾 林先生：「(自備購物袋)不會浪費啊 可以重用，來就會(帶) 我現在買東西都會自備。」

會自備購物袋的民眾，其實僅是少數，為了力拼減塑觀念，深入日常生活，從2025年、8月開始，環境部與台北建國花市攜手，期待帶來改變。建國假日花市自治會總幹事 張凱翔：「我們今年可能會比較取向，就是在二手袋的部分，所以我們也跟了一些企業，跟一些民間團體，去募集了一些這個二手袋。」

環境部長 彭啓明：「攤商的業者有八成，願意來響應我們，他們在他們的攤位裡面，都會掛一個我自願來減塑，減塑的攤商。」

在花市內，都能見到這樣的攤車，提供紙袋，讓民眾自由取用。「循環袋 我給你用那個套起來，好不好 (可以)。」

另一方面，攤商也都加入響應，倡導循環利用、自備購物袋，也使用環保包材。「我們沒有給他(顧客)塑膠袋的時候，我們是這樣子幫他們包起來，所以它其實也可以保護花面。」

花市攤商 呂小姐：「花面比較大的話，我們就會用報紙包起來，然後就是可能手拿，那如果像客人有開車的時候，我們也是直接幫他們送上車，他就不會有說需要塑膠袋的問題，比較大型的話，我們就會提供有送貨的服務。」

建國假日花市自治會長 張學潭：「(2025年)還不到1.5%的，自備購物袋的使用量，現在經過(去年)8月到去年12月底，已經提升到13.9%了。」

年節期間，開心採買花材的同時，也別忘了自備環保袋，讓地球能維持，美麗的樣貌。

