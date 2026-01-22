建國高架橋下奪命車禍！行人過斑馬線遭二度輾壓慘死

台北市建國北路高架橋下昨晚7時22分許發生一起令人震驚的死亡車禍。根據警方調查，65歲吳姓男子當時正走在斑馬線上準備過馬路，卻遭遇突如其來的死劫。

陳姓駕駛開著馬自達休旅車從建國北路高架橋下迴轉道東轉南行駛時，首先撞擊到正在過馬路的吳男，導致其當場倒地。不幸的是，幾乎在同一時間，41歲詹姓男子駕駛的黑色賓士車從同方向駛來，直接輾過已經倒地的吳男。

警方調閱的26秒監視器畫面清楚記錄了這起悲劇的發生過程。畫面顯示，黑色賓士從迴轉道駛出後正在緩緩轉彎，當車輛輾過吳男時，車身左側前後輪先後出現明顯的起伏晃動，顯然壓到異物。詹姓駕駛隨即察覺異狀，立刻打開雙黃燈並停車查看。

吳男妻子在醫院得知噩耗後哀慟不已。她向警方表示，丈夫從事工程工作，當晚是下班後準備外出用餐，沒想到竟在過馬路時遭遇此劫，從此天人永隔。這起突如其來的意外，讓原本平凡的家庭瞬間破碎。

警方在現場立即對兩名駕駛進行酒測，陳姓休旅車駕駛與詹姓賓士車駕駛的酒測值均為零，排除酒駕因素。目前警方正在深入調查事故發生的詳細原因，包括當時的交通號誌狀況、兩車的行駛速度，以及是否有其他違規行為等，以釐清肇事責任歸屬。

