社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

又是毒駕釀禍！日前有名駕駛，從宜蘭回淡水住家，上路前先吸食喪屍煙彈，沒想到在建國高架上，就失控衝撞前方的小客車，造成2人受傷，近年來，喪屍煙彈因為被做成電子煙油，方便攜帶、吸食，也讓毒駕肇事數大增，到今年9月，涉及依托咪酯類案件，高達8千多人。

晚間高架橋上，車輛依照速限行駛，突然後方一輛黑色小客車，絲毫沒有減速，直直撞上前方的車輛，巨大的撞擊力道，讓黑車騰空飛起、重摔落地，車殼零件全都噴飛，場面相當驚悚。

被撞的紅色小客車，右後車燈破裂、車殼板金也破掉，衝撞的黑車，引擎蓋凹陷變形、照後鏡全毀，可見撞擊力道有多麼強大，更誇張的是，駕駛竟然是毒駕上路。

警方獲報到場，肇事駕駛神情恍惚，車上還有喪屍煙彈，人贓俱獲，立刻將他帶返所偵辦。



建國高架追撞車禍釀2傷 肇事駕駛被揪毒駕上路（圖／民視新聞）事情發生在9號晚上10點多，建國高架南往北方向，民權東路匝道口，肇事的58歲邱姓駕駛，當天從宜蘭要開車回淡水住家，上路前竟然先抽喪屍煙彈，失控撞上前方車輛，造成駕駛跟乘客多處擦挫傷，緊急送醫治療。

建國派出所副所長謝鈺芬：「涉嫌毒品危害防制條例，及公共危險罪，移送台北地檢署偵辦。」



建國高架追撞車禍釀2傷 肇事駕駛被揪毒駕上路（圖／民視新聞）近年來，喪屍煙彈因為被做成電子煙油，方便攜帶、吸食，也讓毒駕肇事案件大增，光是今年截至9月就有5500件，涉及依托咪酯類毒品，高達8千多人。

刑事局毒緝中心股長洪培倫：「（吸食）5到10分鐘就會開始有效果，而他產生的效果就是，會讓我們的意識模糊，而且沒有辦法自主的控制我們的肌肉。」

由於目前涉嫌毒駕，仍以驗尿為主，但檢驗要兩個星期才出爐，因此警方也引進唾液快篩試劑，3分鐘就有結果，可以馬上讓人車分離，並吊扣吊銷駕照，降低危害，最快11月底上路，只要吸了毒就別想跑。

