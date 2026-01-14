建國250周年慶祝方案只能說好話 史密森尼籌畫進度落後

華府史密森尼學會負責籌畫美國建國250周年紀念大展。圖為參觀者11日在史密森尼國家畫廊「歷任美國總統」展區參觀。(美聯社)

在華府的史密森尼學會(Smithsonian Institution)向川普政府提交建國250周年慶祝方案細節的期限已於13日來到。對於美國250年生日，川普總統目標在於掃除美國歷史當中的負面敘事。川普之前揚言，如果史密森尼學會繼續宣揚「分化性敘述」(divisive narratives)，資金就會被刪。

史密森尼學會趕在13日向川普政府提交了相關文件，以回應白宮的要求，其中包括其博物館內展示的標籤、說明牌及其他文字內容的數位照片。

史密森尼學會堪稱美國文化基石，經營21座博物館與一座動物園，是華府熱門觀光景點。史密森尼學會不是聯邦機構，但絕大部分經費來自國會撥款。

根據川普政府規定，史密森尼學會到了13日期限應該要提供今年美國國慶慶典所有展覽、文物、牆面文字與其他內容的清單，確保美國民眾看到的是樂觀正面的國家歷史回顧，而不是複雜、不光彩的沉重過去。

限期交出計畫細節的最後通牒，12月18日由白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長伏特(Russell Vought)、白宮國內政策委員會(Domestic Policy Council)主任哈利(Vince Haley)共同發函給史密森尼學會秘書長邦奇(Lonnie Bunch)。信中寫道：「我們希望確保史密森尼旗下博物館領導階層當中，沒有人對『美國始終是世界歷史上最強大的正義力量之一』的事實感到困惑。」

信中寫道，任何博物館若對美國建國基礎缺乏自信、不願傳達美國為成就與紀錄感到自豪的正面歷史觀點，美國民眾都將失去耐心。

白宮原本要求史密森尼學會在2025年9月交出資料，但繳交進度遠慢於預期。

川普2025年3月發布行政命令指出，過去十年來有一股廣泛存在的協同勢力，企圖以受到意識型態影響的扭曲敘事取代真相，改寫美國歷史。為配合川普推動改革，副總統范斯獲得任命為史密森尼學會董事會成員，監督學會旗下所有機構必須「清除不當意識型態」。史密森尼國家肖像館的「美國總統」展覽中，川普兩次遭彈劾的記述已刪除。

