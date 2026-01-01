建城400年元旦升旗 童子瑋期許基隆無畏風雨團結向前

照片來源：基隆市議長童子瑋辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

迎向2026年及基隆建城400年，基隆市議會議長童子瑋今（1）日出席基隆市、基隆第一獅子會、龍頭山早起會舉辦的元旦升旗典禮。他在臉書發文祝賀，期盼基隆市秉持「無畏風雨、自信勇敢」的精神，邁向新的一年。

回顧2025年基隆面臨的挑戰，童子瑋表示，下半年尤其辛苦，從颱風侵擾、油水污染，到毒駕傷痛，基隆全市一起努力、共同走過，就像基隆人從小的生活一樣，在風雨裡成長、在風雨中前行，但依然勇敢無畏、大步向前。他強調，基隆的精神在他心中，就是「無畏風雨」的堅毅跟堅定。

今年是基隆建城400年，童子瑋說，這400年來，基隆和台灣一起成長，更一直是「台灣頭」跟台灣的起點城市，他期許這種堅毅跟堅定，能真正站在台灣的第一線。

童子瑋進一步提到，就在兩天前，中共發動對台軍演，不僅對中華民國台灣造成威脅，影響了港口跟基隆漁民，期望市民能給予國家更大的支持，讓國家能夠捍衛城市的港口，以及善良勤勞的市民。

童子瑋回顧，前一陣子他正式接任中華男籃的領隊，看著隊員代表台灣出戰國際，內心於有榮焉，不管來自哪個族群、哪個世代的朋友，都能為國家，為中華隊、為了「Team Taiwan」團結起來。

童子瑋相信，市府、議會和市民在未來的一年，也能團結起來，「一起為我們的家著想，為我們的城市打拚，為基隆的未來努力」。

照片來源：基隆市議長童子瑋辦公室

