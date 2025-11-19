建塔至今121年！ 馬祖東湧燈塔列國定古蹟

搭船從海上看東引，以另一種角度欣賞東湧燈塔，是陸上看不到的風情。（圖／報系資料照）

馬祖列島最北端的東湧燈塔，為東引島上著名地標，由清代海關總營造司哈爾定於1902年（清光緒28年）設計、1904年（清光緒30年）完工並點燈，為我國早期重要的沿海導航指標之一。這座具18世紀英國建築風格的燈塔，內部仍保存著初建時的原貌配置，近日經文化部公告，正式列為國定古蹟。

19世紀末，清廷在備受列強文化、政治、經濟的壓迫下，產生了特定商埠的構想。1901年4月24日凌晨，在英國格里諾克港註冊建造的英國雙鍋爐鋼鐵船蘇布倫號，航經東引島附近海域時，雖觸礁沉沒，但英方緊急救援，全船乘客和船員安然無恙，不過總體損失慘重，此案也成為國際事件，促成建造東湧燈塔。

廣告 廣告

論及指定為國定古蹟的原因，文化部說明，東湧燈塔不僅是我國早期重要沿海燈塔之一，基地內更大致保留初建時的配置及規模，保存火藥庫、外籍守塔員室與辦公室、華籍守塔員室與附屬房舍及圈舍等附屬設施，整體空間配置完整的分布於崖坡上，為國內燈塔房舍最密集、高低差距最大的燈塔。

文化部也提到，燈塔使用的燈器，為法國巴比埃廠所製作蚌形平面的佛萊斯納折光透鏡鏡機，為國內兩座「頭等燈」之一，這也是當年福建沿海第一座採用白熾紗罩燈頭的燈塔，現存文物仍保有英國張氏公司（Chance Brothers and Co.）出品的85公厘白熾紗罩燈頭，見證西式燈塔燈器在我國使用歷史。

西元1933年出版的《中國沿海鐙塔誌》稱東湧燈塔「可作為日本、香港間往來船隻經過台灣海峽之指南針也。」據了解，1966年9月因艾麗絲颱風過境，燈塔嚴重損壞，無法發光，後更因軍事需要而停燈，直到1988年燈塔增設霧號兩組，隔年6月復燈，並整修房舍及環境，而成今日外觀。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女駕駛「長裙掩護」路邊炸屎留一坨！ 監視器全拍下網驚呆

夢幻男團登機！華航「全空少航班」落實性別平權 乘客驚喜直呼太帥

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝