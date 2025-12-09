建大楊銀明：強迫勞動恐墊高成本 引發自行車供應鏈加速南向

建大工業總裁楊銀明分享赴東南亞國家投資的心得。徐筱嵐攝



新南向政策對台商帶來的利多，建大工業總裁楊銀明今（12/9）日出席《台商在東協投資趨勢調查報告》發表會時，他表示，台商赴東南亞投資經歷「西進—南向—新南向」的產業轉移過程所累積，而當地投資具備五項優勢，包括土地取得與成本優勢、關稅與區域市場、承接中美貿易戰轉單效應、勞動成本與生產彈性，以及市場需求旺盛，不過，在巨大公司涉及強迫勞動之後，自行車產業和零件廠商打算移往東南亞，缺工恐成為台灣的新「推力」。

廣告 廣告

建大工業總裁楊銀明今日受邀致詞，他提及早年建大工業選擇南向的原因，三陽企業於1996年赴越南投資設摩托車廠，需要輪胎供應，眼見越南滿街都是摩托車，「這個市場非常大」，因此，決定跟著進入，開始東南亞早期布局。

楊銀明表示，美中貿易戰讓中國出口面臨反傾銷、關稅衝擊，建大主要輪胎原本在中國昆山生產，但美國市場影響極大，「市場不能等我們」，不得不尋找替代方案，原先想回台，但因土地與其他阻力，最終選擇越南並前進印尼設廠，「成本與關稅都是現實」。

楊銀明直言，在東南亞投資有五大優勢，一是東南亞工業區土地取得彈性更高、成本更低，建廠、擴廠成本更低，有利中大型製造業做產能布局；二是關稅與區域市場佔有優勢，東協國家出口輪胎至美國關稅為 零關稅，但台灣、中國出口仍有 4%關稅；三是承接中美貿易戰轉單效應，東南亞成為替代供應鏈的戰略解方。

楊銀明不諱言，四是勞動成本與生產彈性具吸引力，當地有人口紅利、訓練成本低，能迅速補充產能，支撐大型訂單，在印尼和越南的工廠「效率好、整備、獲利佳」；五是當地市場需求成長強勢，越南的摩托車、腳踏車、汽車零件需求量大。

不過，我國自行車龍頭巨大遭到美方指控強迫勞動一事，將對我國廠商帶來相當程度的衝擊。楊銀明表示，近期聽聞許多公司因強迫勞動問題，將外來仲介費，甚或過去勞工被收取的仲介費重新計算，暴增的費用不少，由於國內缺工，不少廠商仰賴移工，但移工強迫勞動的額外成本，會墊高整體成本。

他語重心長地說，建大工業身為自行車產業的供應鏈之一，據他所了解，目前已有自行車大型集團往東南亞移動，不少關鍵的零組件廠也考慮前往投資，未來恐怕會產生一個新的「推力」，讓更多廠商往東南亞市場移動，提醒政府要關注相關問題。

更多太報報導

新南向近十年！智庫示警：台商製造業家數多 投資獲利不對稱

東南亞洪水災情慘重 印尼、泰國和斯里蘭卡逾500死

從台北到雅加達！虹光集團「三軌策略」鎖定東南亞 擴大營運版圖